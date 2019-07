Solo el 15% de los trabajadores adhirió al paro general del PIT-CNT, según encuesta

Solo el 15% de los trabajadores declaró que el 25 de junio no fue a trabajar porque adhirió al paro general convcado por el PIT-CNT ese día. Una encuesta realizada por Equipos Consultores, difundida este viernes por el programa No toquen nada (Del Sol FM), reveló que en esa fecha el 34% de los trabajadores no cumplió con su jornada laboral, pero solo el 15% del total faltó en respuesta a la convocatoria.

En cambio, el 64% de las personas trabajaron con normalidad ese día y el 19% faltó porque no consiguió transporte o porque tenía a alguien a su cargo, según las mediciones realizadas por la empresa. Si a este último indicador –el 19% de personas que no pudo acudir por razones ajenas al paro– se lo divide por el sexo del trabajador, hay una leve diferencia: el 23% son mujeres y el 17% son hombres.

Este es un relevamiento que Equipos hace de manera periódica cuando se realizan paros, y por tanto es uno de los pocos insumos fiables para saber con exactitud cuánta adhesión tiene esta medida en el país, según explicaron en el programa radial. Al mirar las sucesivas mediciones hechas a lo largo de los años, se puede observar que la tendencia de la adhesión prácticamente no cambió en este período de gobierno. El 6 de agosto de 2015, en el primer año del segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020), la central obrera convocó a un paro general que tuvo el 17% de adhesión.

Las cifras que corresponden al paro del pasado 25 de junio contrastan con la percepción del PIT-CNT. La vicepresidenta de la central sindical, Soraya Larrosa, anunció ese día en conferencia de prensa que el paro había tenido "un altísimo nivel de acatamiento".

El presidente, Fernando Pereira, recordó que la medida fue aprobada de forma unánime por todos los gremios que integran la Mesa Representativa del organismo y dijo que, contrario a las "conjeturas" de analistas sobre por qué los sindicalistas no habían ido a trabajar en esa fecha, fue una medida en defensa al trabajo y precedida por el paro parcial con movilización que se realizó el 22 de mayo. "Cuando nos preguntan por qué paramos, decimos: 'paramos por trabajo'. "No somos personas que estemos acostumbradas a insensibilizarnos cuando se han perdido 50 mil puestos de trabajo en cuatro años", señaló en la conferencia.

En tanto, el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo a El Observador el 25 de junio que a “vuelo de pájaro” había percibido que “mucha gente” había acudido a sus lugares de empleo privado. “Creo que afectó más a los públicos que a la economía real”, comentó el ejecutivo.

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, expresó que algunos trabajadores habían decidido concurrir a las oficinas por diversos motivos. “Hay compañeros que no son afiliados al sindicato y hay otros que lo son y no acataron la medida”, explicó.