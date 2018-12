Soluciones digitales para el cumplimiento tributario

Es indudable que uno de los retos que enfrentan las empresas hoy día es la digitalización del proceso de liquidaciones tributarias.

Las autoridades fiscales de los países más grandes de América Latina ya están invirtiendo fuertemente en tecnología, incrementando su capacidad no solo para acceder a más información comercial en tiempo real, sino también para desbloquear el valor de dichos datos, obteniendo una mayor perspectiva de la posición financiera y fiscal del contribuyente.

Estos desarrollos traen nuevos desafíos para las multinacionales que operan en la región, obligadas a adaptarse a las nuevas formas de interactuar con las autoridades fiscales en los diferentes mercados, so pena de enfrentar sanciones significativas, con el consiguiente aumento del riesgo operacional que debe ser eficientemente administrado para evitar consecuencias gravosas.



Nuestras autoridades fiscales no han sido ajenas a la adopción de una creciente cultura digital que se visualiza no sólo por medio del régimen de facturación electrónica, la generación de la contabilidad en formatos digitales especiales, sino también por los controles exhaustivos que el fisco lleva a cabo, en tiempo real, sobre toda la información que recaba de los contribuyentes. Se impone -por tanto- la necesidad de que las empresas cuenten con herramientas que les permitan estar a la altura de esas circunstancias.

Para ello es clave que los contribuyentes tomen acciones preventivas con respecto al cumplimiento tributario, mediante la adopción de medidas que alineen su estrategia a las soluciones tecnológicas que están disponibles en el mercado para proceder a la digitalización de sus funciones.

De no ser así, la falta de procedimientos internos o herramientas tecnológicas que contribuyan a vigilar el adecuado cumplimiento fiscal podrían generar consecuencias adversas en las organizaciones, como por ejemplo la imposición de multas, auditorías u objeciones por parte de las autoridades fiscales, que aunque puedan finalmente explicarse, consumen tiempo y recursos.

Estamos convencidos que la tecnología correcta, debidamente implementada, administrada y monitoreada, puede generar un significativo aumento en el crecimiento y la eficiencia de los negocios cuando responde a una estrategia alineada con sus objetivos, así como también facilitar cumplimento tributario.

En esta línea, entendemos que la automatización de los procesos de cumplimiento tributario a través de la definición y codificación de robots de software (RPA) es una de las soluciones a emplear.



Para ello y previo a su implementación, es fundamental llevar a cabo en las empresas un diagnóstico inicial que permita determinar su viabilidad, para luego definir la estrategia de implementación del mapa de ruta de la automatización.

Por otro lado, para el cumplimento tributario es muy importante acompañar los procesos de automatización que mencionamos con desarrollos digitales que permitan a los usuarios acceder, analizar e interactuar con la información recabada de forma más eficiente.

Es evidente que la introducción de la tecnología, combinada con el análisis avanzado de datos y la mayor presencia digital, ofrecen la oportunidad implementar sistemas de impuestos en tiempo real y explorar nuevas opciones para administrarlos, así como evaluar cómo se utilizan efectivamente los recursos que las organizaciones destinan a esas funciones.

El acceso en tiempo real a los datos transaccionales aumenta la transparencia, brindando a las autoridades fiscales un panorama mucho más detallado de las cuentas y transacciones de los contribuyentes.



Combinar el análisis de datos con herramientas adecuadas permite identificar patrones y anomalías más amplias y detectar áreas de riesgo de incumplimiento.



Robotic Process Automation es una iniciativa tecnológica emergente, que tiene por objeto la automatización de procesos a través de la definición y codificación de Robots de Software.



posee las herramientas requeridas para el diseño, creación y operación de los robots de software que permitan dar respuesta a las necesidades crecientes de agilizar la gestión y operación en empresas en fase de modernización y automatización intensiva.