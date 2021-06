Sotheby's pone a la venta la obra "Quantum": el primer NFT conocido de la historia

La casa de subastas Sotheby's ha puesto a la venta un conjunto de obras de arte digitales en formato NFT, y entre ellas se encuentra la obra "Quantum", del artista Kevin McCoy, considerada como el primer NFT conocido de la historia, así como una nueva categoría de NFT inteligentes o iNFT.

NFT, siglas de "token no fungible", es una tecnología basada en blockchain que garantiza la autenticidad de un archivo en formato digital como una obra de arte, así como quién es su propietario.

"Quantum", creada por el artista Kevin McCoy, es considerada como el primer NFT conocido y uno de los ejemplos de criptoarte más importante históricamente. Esta obra se venderá en una subasta que comenzará este jueves y terminará el 10 de junio, como ha anunciado la casa de subastas Sotheby's en un comunicado.

La obra de Kevin McCoy, artista digital neoyorquino, representa simplemente una figura geométrica animada sobre un fondo negro que va cambiando de forma y de color. Se creó en mayo de 2014.

Este NFT forma parte de una nueva subasta organizada por Sotheby's, Natively Digital: A Curated NFT Sale, que se centra exclusivamente en el nuevo formato de contenido digital y que recoge obras de 27 autores distintos.

Entre el catálogo se incluye también lo que la casa ha denominado como "el primer NFT inteligente del mundo", o iNFT, una categoría de obras de arte conversacionales y que aprenden por sí solas.

El considerado como primer iNFT es "To the Young Artists of Cyberspace", creada por el artista y conservador de la exposición Robert Alice, con la que los usuarios podrán conversar con la Inteligencia Artificial GPT-3, una de las más avanzadas y hasta ahora solo disponible para periodistas y académicos.

El resto de NFT digitales a la venta en la subasta incluyen también el primer NFT del artista y compositor de música independiente japonés Ryoji Ikeda, así como la obra Alien Cryptopunk.

En la página web de Sotheby's se publicó un video a modo de catálogo que muestra algunas de las obras que se subastarán.

