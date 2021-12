Spotify Wrapped: Bad Bunny es, otra vez, el cantante más escuchado del año: ¿quiénes completan el ranking?

De verdad está en su "peak". Por segundo año consecutivo el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es el artista más escuchado en Spotify al rededor del mundo.

El cantante latino encabeza la lista con más 9.100 millones de reproducciones, es seguido por la norteamericana Taylor Swift que en los últimos días rompió dos récords en la historia de la plataforma: se convirtió en la mujer con el disco más reproducido en Spotify y la cantante más reproducida en un día. Completan el ranking la banda de K-Pop BTS, el rapero Drake y Justin Bieber.

El puertorriqueño además es el primer, y único, artista latino en ubicarse en la cima de las reproducciones por dos años consecutivos. Entre los 50 artistas más escuchados de Spotify figuran algunos latinos como J Balvin (7), Rauw Alejandro (12), Myke Towers (18), Ozuna (25), Anuel AA (32), Maluma (33) y Daddy Yankee (39). La única mujer latina en la lista es la cantante colombiana Karol G, que se encuentra en el puesto 48 y también es, por segundo año consecutivo, la artista femenina latina más escuchada.

¿Cuáles fueron las canciones más escuchadas en 2021?

1. Según los datos publicados por la plataforma la canción más reproducida a nivel global en 2021 fue Drivers license de la estadounidense Olivia Rodrigo, con la que la ex estrella de Disney se lanzó a la música.

2. En el segundo lugar del ranking global se encuentra MONTERO (Call Me By Your Name) del rapero Lil Nas X.

3. Completando el podio está, deen colaboración con Justin Bieber.

4. En la cuarta posición vuelve a aparecer, esta vez con

5. Cerrando los cinco primeros puestos figura la cantante británicacon, una colaboración con DaBaby.

A pesar de consagrarse con el primer puesto como artista, Bad Bunny no logró posicionar ninguna de sus canciones en el ranking.

En Uruguay

En la lista de las canciones más escuchadas en Uruguay, el primer lugar fue para Miénteme, de las argentinas TINI y María Becerra.

Le siguen Bandido, de Myke Towers y Juhn; Qué más pues?, de J Balvin y María Becerra; Todo de ti, de Rauw Alejandro; Hecha pa' mi, de Boza; No me conocen, de BANDIDO, Duki, Rei y Tiago PZK; DÁKITI, de Bad Bunny y Jhay Cortéz; Pareja del año, de Sebastián Yatra y Mike Towers; 2:50 Remix, de MYA, TINI y Duki; y cierra el top 10 Yonaguni, de Bad Bunny.