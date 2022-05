Stranger Things: cinco datos que hay que saber antes de la nueva temporada

Every ending has a beginning. Con esa frase (Todo final tiene un comienzo) los hermanos mellizos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, anticipan que la temporada 4, que se estrena el 27 de mayo en Netflix, comenzará a cerrar muchos de los interrogantes en torno a los extraños acontecimientos del pueblo de Hawkins.

La penúltima temporada está dividida en dos partes: la primera se estrena el 27 de mayo, y la segunda exactamente 5 semanas después, el 1° de julio. Con personajes más maduros, el tráiler oficial anticipa más acción, suspenso y oscuridad, con Hawkins como epicentro de una guerra en la que Eleven (Millie Bobby Brown) y sus poderes tendrán un protagonismo determinante para el destino del pueblo.

Además, en esta temporada se podrá descubrir en profundidad el Upside Down, la dimensión alternativa que existe en paralelo con el mundo humano de Stranger Things, y sus aterradores habitantes.

1 - Un featuring con Freddy Krueger

Netflix

Robert Englund en la nueva temporada de Stranger Things

Uno de los aspectos que genera más expectativa entre los fanáticos de Stranger Things y el cine de terror de los años ‘80 es la llegada a la serie de Robert Englund, el mismísimo Freddy Krueger. Lo más curioso, es que fue Englund quien se acercó a los hermanos Duffer para ser considerado como parte del elenco. Los directores, inspirados profundamente por la saga de A Nightmare on Elm Street, no lo dudaron ni por un minuto: estaba destinado a ser.

Hasta ahora, sabemos que Englund encarnará el personaje de Victor Creel, cumpliendo condena por asesinar a toda su familia en un hospital psiquiátrico. Tanto Victor como la Casa Creel -que abre un nuevo camino hacia el Upside Down- tendrán mucho protagonismo en esta temporada.

2 - Es la máxima esperanza de Netflix

La temporada 4 de Stranger Things llega en un momento particular para la plataforma: es la primera vez en 10 años que pierde suscriptores. En lo que va de 2022, Netflix perdió 200 mil usuarios y sus acciones cayeron más de un 22%.

La serie de los Duffer no solo es la más popular de este servicio de streaming, sino que su cuarta temporada se convirtió en el estreno más importante de la historia de Netflix. Los números hablan por sí solos:

Stranger Things acumula más de 3.582.1 millones de horas vistas

40.7 millones de suscriptores vieron la tercera temporada en los primeros 4 días desde su estreno

18.2 millones de usuarios la terminaron en el mismo lapso

64 millones de clientes la vieron en las primeras cuatro semanas

La tercera temporada fue reproducida más de 500 millones de veces antes de 2022

3 - La segunda serie más cara de la historia

La temporada 4 no solo es la más cara de la serie, sino que es la segunda serie de streaming más costosa de la historia detrás de Los Anillos del Poder, de Amazon Prime Video.

Con una inversión de u$s 30 millones por episodio, el presupuesto es tres veces mayor al de las temporadas anteriores de Stranger Things (entre u$s 8 millones y u$s 10 millones por capítulo).

4 - El terror de los '80, más presente que nunca

Situada en los años '80, Stranger Things está llena de referencias a películas de los directores que marcaron la época como Steven Spielberg, Wes Craven, John Carpenter y George Lucas, entre otros.

Sin embargo, esta temporada incorporará aún más referencias a la cultura de los '80, especialmente a sus películas de terror. Basta con ver el último póster promocional que lanzó Netflix y cómo recrea a la perfección el estilo retro de una década que marcó a fuego la historia del cine.

5 - La más bizarra

Netflix

El personaje de Max Mayfield, interpretado por la actriz Sadie Sink, también tendrá mucho protagonismo en esta nueva temporada. En las diversas entrevistas que brindó con motivo del estreno, aseguró que la cuarta temporada es la más "bizarra" que se haya visto hasta el momento: "Además, podremos explorar muchos temas distintos y ángulos diferentes de los personajes que todos conocen y aman, así que estoy deseando que llegue", agregó. A esta altura, todos los fans están deseando lo mismo, Sadie.

Fuente: El Cronista