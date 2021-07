Su empresa puede ayudar a Uruguay a alcanzar emisiones de carbono "netas cero" y reducir el cambio climático

Por Leigh Villegas

No importa el tamaño de su negocio, desde el taller más pequeño hasta la corporación más grande, puede participar para ayudar a Uruguay a alcanzar su objetivo de cero emisiones netas de carbono para el año 2050. ¿Cómo?

Primero, con el asesoramiento de ejecutivos de empresas expertos y funcionarios gubernamentales que, en una conferencia el 7 de junio durante #SemanaDelAmbiente, compartieron formas para que las empresas y las personas marquen la diferencia en el cambio climático.

El webinar “Empresas hacia la carbono neutralidad” fue el primero de una serie de talleres destinados a enseñar a todas las empresas que quieran participar en las estrategias que pueden implementar para reducir su huella ambiental y contribuir a un planeta más saludable.

El evento, organizado por Sistema B Uruguay, la Embajada Británica en Montevideo, el Ministerio de Ambiente de Uruguay y Libélula, reunió a empresarios y activistas del cambio climático de todas las Américas para escuchar cómo pueden trabajar con corporaciones y oficinas gubernamentales en Uruguay para alcanzar “Net Zero” - cero emisiones netas de carbono - para el año 2050.

La embajadora británica en Uruguay, Faye O’Connor, describió los esfuerzos de su embajada para alcanzar la neutralidad de carbono y alentó a todas las empresas a unirse a la campaña "Race to Zero". El fundador de Sistema B, Gonzalo Muñoz, explicó que la campaña global está logrando el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para lograr una recuperación económica global sin emisiones de carbono. Representando a 708 ciudades, 24 regiones, 2360 empresas, 163 inversores y 624 instituciones de educación superior, los participantes de Race to Zero se unen a 120 países en la alianza más grande del mundo comprometida con lograr emisiones netas de carbono cero para 2050. Uruguay ya avanzó con la creación en 2020 del Ministerio de Ambiente y sus diversas actividades, incluido el Plan Nacional de Residuos desarrollado en conjunto con otros ministerios, cámaras de comercio, universidades e industria privada. Los recientes talleres del Ministerio sobre el logro de una economía circular y una feria de compostaje en la residencia de la embajadora británica demuestran el compromiso del gobierno con la cooperación público-privada, dijo el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña.

El sector privado es fundamental para que Uruguay logre emisiones netas de carbono cero, afirmó durante el webinar. Los ejecutivos de tres empresas destacadas en Uruguay - Unilever, HBSC y Fidocar - estuvieron de acuerdo. Explicaron por qué sus negocios están comprometidos con la reducción de emisiones de carbono y ofrecieron consejos para que otros uruguayos contribuyan al esfuerzo. Teresa Cometto, gerente de Unilever del Uruguay, afirmó que las empresas son responsables de brindar a sus clientes productos y servicios sostenibles. Una encuesta de Unilever encontró que el 80 por ciento de la ciudadanía uruguaya está preocupada por el ambiente y elegirían productos que sean mejores para la salud del planeta y su gente. En consecuencia, la compañía lanzó el año pasado su línea Beauty Planet de productos 100% sostenibles. A través de alianzas con otras empresas de ideas afines en su cadena de suministro, Unilever ha podido marcar la diferencia en la reforestación y otros esfuerzos de protección ambiental en Uruguay.

Unilever inició su plan de sostenibilidad en 2010 y lo ha convertido en parte del negocio diario de la empresa. Desde los tipos de productos que fabrica, pasando por su embalaje, pasando por los procesos de producción, la empresa se esfuerza por reducir su impacto ambiental. La Sra. Cometto enfatizó la importancia de tener un plan de acción y objetivos establecidos para llegar a una meta final. Para Unilever, ese objetivo es una reducción del 100 por ciento en las emisiones de sus productos y operaciones para lograr cero emisiones netas para 2030.

HSBC Uruguay también se ha comprometido con la descarbonización. La compañía se ha comprometido globalmente a ser un “banco que ayuda a los clientes en la transición a la neutralidad de carbono”, dijo Geoffrey Fichte, CEO de HSBC Uruguay y director de Endeavor, un grupo que apoya a emprendedores de alto impacto en Uruguay. A nivel mundial y en Uruguay, HSBC se ha comprometido a invertir en proyectos de reducción de carbono y trabajar con clientes que comparten las mismas convicciones, ayudándoles a navegar por oportunidades que sean ambientalmente sostenibles. Desde grandes proyectos como el primer sistema de autobuses eléctricos de Montevideo, hasta empresas más pequeñas con paneles solares, gestión de residuos y energía renovable, HSBC tiene como objetivo apoyar los esfuerzos que tengan el mejor impacto para el futuro. Los inversionistas quieren apoyar proyectos que tengan “bonos verdes”, dijo Fichte. Y los proyectos no necesitan ser grandes; pequeñas acciones locales son por donde debemos comenzar a trabajar hacia una transición a largo plazo hacia una economía baja en carbono. Alrededor del 85 por ciento de los clientes de HSBC han expresado interés en proyectos sostenibles. “Es importante ayudarlos en los primeros pequeños pasos pero firmes. Contamos con un equipo especializado que está listo para ayudar ”.

Fidocar también está lista para ayudar a otras empresas uruguayas o regionales a iniciar esfuerzos hacia cero emisiones netas de carbono. Fidocar, distribuidor oficial de vehículos Hyundai en Uruguay, ayuda a sus clientes a invertir en proyectos de reforestación, energía renovable y captura de carbono en Uruguay y la región. La colaboración es la clave, dijo Stephen Jakter, director ejecutivo de Fidocar y miembro de la junta de Sistema B, una organización sin fines de lucro que promueve un movimiento global de empresas “B corp” que trabajan para brindar soluciones a los problemas sociales y ambientales.“ Las empresas son la segunda ‘familia’ más grande del mundo. Tenemos que ayudarnos unos a otros a transformarnos. Tenemos que trabajar juntos ”, dijo Jakter. Su empresa, que ha estado operando casi 70 años en Uruguay, es ahora la primera empresa automotriz en América Latina en tener el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2030. Fidocar no solo está neutralizando sus propios procesos, sino que también está ayudando a neutralizar las emisiones de los automóviles que vende a cada uno de sus clientes.

Las empresas y las organizaciones pueden resolver este problema de las emisiones de carbono en conjunto rediseñando la forma en que hacen negocios y trabajando con personas que saben cómo hacerlo. “Tenemos que trabajar en nuestro plan de emisiones para nosotros aquí en Uruguay, pero también para todos. Somos uno”, dijo el Sr. Jakter, y agregó que está disponible por correo electrónico para colaborar.

Su empresa puede participar en el plan de Uruguay para llegar a cero emisiones de carbono netas. Así es cómo:

1. Prometer - Comprometerse como organización a convertirse en cero neto para 2040.

2. Planificar - Antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, también conocida como COP26, programada del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, Reino Unido, planifique sus pasos para alcanzar cero emisiones netas en el corto y mediano plazo y establezca objetivos para la próximo década.

3. Proceder - Tome medidas ahora para lograr objetivos intermedios específicos.

4. Publicar - Comprometerse a informar su progreso al menos una vez al año en el Portal de Acción Climática Global de la CMNUCC.

Los ciudadanos individuales también pueden contribuir a reducir las emisiones de carbono por:

● Votar - Vote por representantes políticos que promuevan prácticas económicas sostenibles.

● Comprar - Utilice su poder adquisitivo para apoyar a las empresas que se comprometen con acciones climáticas positivas y utilizan productos sostenibles.

Discutir - Tenga conversaciones en sus escuelas, empresas, amigos y familiares sobre cómo proteger el ambiente.

Luego:

● Decide que harás un esfuerzo y te comprometerás.

● Mide tu huella de carbono.

● Diseña tu plan de acción climática.

● Reduce las emisiones de su hogar.

Compensa lo que no puedes reducir: cultiva una huerta, usa contenedores de reciclaje y composta los residuos orgánicos.

Finalmente, inscríbase al próximo curso de Sistema B Uruguay, “Nuevo Clima de Negocios”, del 9 al 11 de agosto, donde aprenderás a medir, gestionar y compensar la huella de carbono, además de obtener un diagnóstico del estado de tu empresa y las herramientas para dar los siguientes pasos. Uruguay puede ser un ejemplo en la región y en el mundo de acción climática positiva. Tenemos el conocimiento y la tecnología para resolver esta urgente crisis. Juntos podemos. Desde ReAcción apoyamos para obtener más ideas sobre cómo usted y su empresa pueden trabajar para reducir las emisiones de carbono y crear un planeta más saludable.

