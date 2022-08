Suarez manía: fábrica china dejó de lado su producción para hacer más de 20.000 camisetas de Nacional

En entrevista con el programa 12PM de Azul FM el director de Umbro para Uruguay, Roby Schindler, afirmó que la llegada de Suárez a Nacional “es la movida más importante" que le ha tocado vivir en sus años de trayectoria. El empresario aseguró que “ha trascendido fronteras” y añadió que es muy difícil entender el alcance que tiene la llegada de Suárez desde el punto de vista deportivo, comercial y humano. “Esto no solo pone a Nacional en el mapa, sino que también las repercusiones ponen a Uruguay en el mapa del mundo, de la misma manera que sucedió con el cuarto puesto del mundial del 2010 o con la Copa América de 2011; esto va mucho más lejos de lo que podía imaginar”, subrayó Schindler.

Según dijo el empresario, la logística fue todo un desafío para la marca en Uruguay. En este sentido, ni Brasil ni Argentina tienen capacidad hasta fin de año para fabricar las camisetas que demandan los hinchas. “Por los años de trayectoria que tenemos en este negocio, hemos conseguido que la fábrica que tenemos en China haya dejado completamente de lado lo que tenía para abocarse a una fabricación muy importante que supera ampliamente las 20.000 camisetas", describió Schindler y agregó que el dueño de la fábrica china "es fanático del futbol, ya estaba al tanto (de la llegada de Suárez a Nacional) y dejó todo de lado” para poder cumplir.

En la misma línea, el representante de Umbro sostuvo que "no hay tela disponible" por lo que fue necesario comprar el hilado y tejer la tela, ya que se trata de un material especial "para un equipo de primer orden como Nacional".

A su vez, se tuvieron que mandar a hacer más de 20.000 escudos, garantizar los bordados e incluir las publicidades, el número y el nombre del jugador. “Todo eso no es sublimado” —que es la técnica barata que usan las imitaciones— todos los distintivos se ponen de a uno “eso es lo que hace que la camiseta sea lo que es”, destacó.

Camisetas y vacunas

Las camisetas de futbol no están ajenas a la crisis logística. Según el relato del empresario, fue necesario coordinar logísticamente para garantizar la llegada de las casacas, lo que se logró a través de un acuerdo con la empresa DHL. “Me hace acordar a cuando llegaron los embarques con las vacunas en la pandemia”, recordó el director de la marca durante la entrevista radial. En menos de 30 días partirá el primer embarque desde China hacia Uruguay y, a partir de ahí, saldrán una vez por semana hasta completar las solicitudes. “Si el ritmo de ventas sigue como viene, no me extrañaría que tuviéramos que seguir colocando órdenes”, apuntó Schindler.

El fenómeno

Consultado acerca de la espectacular demanda de camisetas que promueve la llegada del goleador, el director de Umbro en Uruguay señaló que por más que hubo varios días de idas y vueltas, la confirmación es muy reciente lo que hace que todos se hayan visto sorprendidos. “Trato de recordar alguna otra situación en la que me haya sentido así de desafiado a nivel comercial y de logística y no lo recuerdo”, sostuvo.

El representante de Umbro definió al jugador como “un fenómeno mundial”, como jugador y como persona. “No dejo de sorprenderme con la Suarezmanía que se generó en la gente”, remarcó.

“Lo que pasó con Suárez, no hay manera de compararlo, quizás si Maradona hubiera vuelto a jugar...cosa que no ocurrió; no hay un ídolo que en plena vigencia haya vuelto a defender al club que lo vio nacer”, reflexionó.