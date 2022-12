Suárez, quebrado como nunca: "Hoy mi hijo se va con la imagen de esta tristeza"

Luis Suárez es un jugador que se emociona muchas veces. Pero lo de este viernes fue especial. Su último partido en un mundial, la última chance de jugar en una copa del mundo, terminó con eliminación temprana en fase de grupos,como no no le pasó nunca en su carrera y como no le ocurría a Uruguay desde hace 20 años.

En zona mixta descargó toda su desilusión y bronca. "Desilusionado, con tristeza. Te da bronca, llegar hasta el limite, responder y rendir como hicimos hoy… los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, pero hoy es un dia para hacer reflexión de que dimos el máximo en este parrtido. Hoy nos tocaba ganar, y lo hicimos uy dependimos de otros resultados Llegamos a este punto por nosotros mismos y es tristeza y decepcion lo que sentimos", el dijo a Canal 12. "Sentimos tristeza y decepción", dijo Luis Suárez. "Se están cobrando cosas increíbles y ahí está FIFA que tiene que explicarse mejor", criticó el delantero. "¿Por qué siempre contra Uruguay? Parece que tenemos que tener otro poderío a nivel mediático. Así es la FIFA". #URU #GHA pic.twitter.com/n7po6Rhv5P — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) December 2, 2022 Consultado por la molestia con el arbitraje, el delantero indicó: "Yo veo penal a Edi porque le corta la carrera y pone el cuerpo adelante. La de Darwin también. No son excusas, pero se están cobrando penales increíbles en la Copa del Mundo. La FIFA de nuevo, tiene que tratar de explicarse mejor, por lo menos". Leé también Luis Suárez: "La FIFA está siempre en contra de Uruguay" Y después amplió su molestia por una actitud de la organización con su familia. "Después del partido quiero ir a abrazar a mi familia y viene gente de la FIFA a decirme que no, cuando ves a un francés con los hijos en el banco de suplentes, te preguntas por qué contra Uruguay, parece que Uruguay tiene que tener otro poderío a nivel mediático para tener acceso a que mis dijos baien a saludarme, pero asi es la FIFA". Finalmente, Suárez se quebró al hablar del primer mundial que vio su hijo menor. "Tristeza, desilusión porque tuve la suerte de jugar mi cuarto Mundial. Lo que yo pensaba antes del Mundial era en mi hijo de cuatro años. Que no me haya visto... (se corta por la emoción) ganar un partido de mundial. Hoy gabnamos pero se va con la imagen de esa tristeza... Eso para un padre, para un jugador... Es mi hijo. Pero toca afrontar la situación que toca y apoyar a los compañeros", dijo entrecortado por las lágrimas.