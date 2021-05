Suben los precios de las lanas finas y caen los de las gruesas

El precio de la lana en Australia repuntó luego de dos semanas de ajustes a la baja, impulsado por un aumento en el precio de las lanas finas y súper finas, mientras que las lanas medias y gruesas bajaron.

En la subasta del 19 de mayo, el Indicador de Mercado del Este (IME) alcanzó los US$ 10,23 por kilo base limpia, un aumento de 15 centavos o 1,5% respecto a la cotización de la semana anterior.

Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones se encuentran un 30% por encima.

Todas las lanas Merino registraron aumentos de precio y las súper finas de menos de 18,5 micras fueron las que más atención recibieron por parte de los compradores, aumentando en el entorno de 2,5% respecto a la semana pasada.

La tendencia no se trasladó a lanas medias y gruesas, que bajaron entre 1% las de 26 a 30 micras a 7% las de 32 micras.

“Los principales fabricantes y las marcas chinas encabezaron la lista de compradores esta semana, bien respaldados por los grandes comerciantes locales. Una participación más fuerte y creciente fue nuevamente evidente por parte del mayor fabricante europeo”, indicó Australian Wool Innovation (AWI) en su análisis semanal.

Juan Samuelle

Cuesta mucho más comercializar las lanas medias y gruesas.

En el mercado local la colocación sigue siendo muy limitada y se concretan negocios por lanas por lanas por debajo de 21 micras.

Según indicó la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros de Uruguay, en la última semana se realizaron negocios por un lote Merino super fino de 19 micras grifa verde y con certificación orgánica a US$ 8,40. Por lana Merino Australiano/Dohne de 20 y 21 micras grifa verde se pagaron US$ 5,40 y US$ 5,53 por kilo, respectivamente. Y por un lote Corriedale de 28 micras grifa verde el precio fue de US$ 2,10 por kilo.