Subsecretario de Industria sobre informe de combustibles: “No descartamos nada ni tomamos todo”

El comité de expertos designado por el Poder Ejecutivo para realizar una revisión integral del mercado de combustibles entregó esta semana su informe final.

En diálogo con El Observador el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, dijo que es un insumo para analizar y con el que tiene algunas diferencias.

“Hay algunos escenarios planteados y un cronograma. A priori puedo decir que puedo estar de acuerdo con algunas cosas y con otras no. Lo voy a discutir primero en la interna del ministerio. Es un insumo y con él tenemos que manejar el objetivo final que es bajar el precio de los combustibles para que estén alineados con la región”, afirmó.

La propuesta elaborada por el comité de expertos prevé un plazo de tres años para la implementación gradual del nuevo modelo.

Está previsto que a partir de 2021 el Poder Ejecutivo aprobará los precios de los combustibles a los que Ancap deberá vender en las plantas de distribución desde donde se abastecen las estaciones de servicio.

Para eso se utilizarán como base los Precios de Paridad de Importación (PPI), es decir, el precio (teórico) que asumiría un privado si importara y vendiera los mismos combustibles que vende Ancap. Esos valores serán calculados cada mes por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

A manera de transición y para que Ancap se pueda adecuar a ese nuevo esquema sin comprometer sus números, se sugiere establecer un factor de ajuste diferenciado para cada producto, hasta converger a los valores de PPI en un plazo máximo de tres años, y cumpliendo hitos de avances mínimos anuales.

Si hoy se aprobaran los precios de venta en planta de distribución primaria como está previsto en el PPI, Ancap perdería alrededor de US$ 86 millones, como resultado de disminuir el precio de las naftas y el gasoil, y aumentar el precio del supergás (hoy subsidiado) en unos US$ 50 millones por año.

Verri se mostró de acuerdo con ese proceso de transición. “Está bien fijarnos un escenario de tres años. Yo aspiro a que sea menos. Yo aspiro a que Ancap rápidamente corrija sus problemas. Tengo confianza en que lo puede hacer. (…) Después podemos discutir cómo se fija el PPI que es otro debate. El mes pasado tenía $ 6 de diferencia, hoy tenemos $ 4. Va a ser común que el precio del combustible oscile de acuerdo a este precio y eso es bueno para el consumidor”, dijo Verri.

El informe es un insumo que el Poder Ejecutivo puede o no utilizar como parte de la propuesta con modificaciones legales y reglamentarias que enviará próximamente al Parlamento. No descartamos nada ni tomamos todo”, afirmó el sub secretario.

El comité considera que cualquier cambio que se implemente debe ser “previsible”, “gradual” y “razonable”. Para esa transición plantea una hoja de ruta compuesta por varias etapas.