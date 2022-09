Suecia precisó que detectó dos explosiones y que son tres las fugas en los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2

La Red Nacional Sísmica de Suecia informó que dos explosiones submarinas fueron registradas antes del descubrimiento de las tres fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que unen Rusia con Europa, informó hoy el Instituto Sismológico Sueco, en un momento en que las filtraciones generan sospechas de sabotaje y gigantescos burbujeos en el Mar Báltico, cerca de las costas de la islas danesa de Bornholm.

Según los institutos suecos, los instrumentos de medición registraron "dos liberaciones masivas de energía" poco antes y cerca del lugar de las filtraciones de gas. "Nosotros lo interpretamos como proveniente, con una probabilidad muy grande, de algún tipo de detonación", indicó el sismólogo Pete Schmidt, quien explicó que esas liberaciones de energía fueron "muy repentinas", según la agencia de noticias AFP.

"La primera ocurrió a las 2H03 am (00H03 GMT) justo al sureste de Bornholm, con una magnitud de 1,9. Luego observamos otra a las 7H04 pm el lunes por la noche, otro incidente un poco más al norte que parece haber sido algo más potente. Calculamos una magnitud de 2,3", indicó la red sísmica noruega (NORSAR), organismo que confirmó también haber registrado "una explosión más pequeña" en las primera horas del lunes, "seguida de otra más potente la tarde del lunes".

Fugas en los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 han centrado la tensión geopolítica de los últimos meses en Europa, desde que Rusia cortó su suministro a Europa en respuesta a las sanciones occidentales contra Moscú por la invasión de Ucrania. Ambos son operados por un consorcio integrado mayoritariamente por el grupo energético ruso estatal Gazprom, y aunque no están en funcionamiento actualmente, los dos conductos que corren por el lecho marino todavía contienen gas.

Las fotografías tomadas por el ejército danés este martes revelan grandes burbujas en la superficie del mar, emanando de tres fugas localizadas en las aguas de Suecia y Dinamarca, con diámetros de entre 200 y 1.000 metros. El Nord Stream 2 fue el primero en registrar la una fuga, seguido por el Nord Stream 1, que trascurre casi en paralelo al primero.

Por su parte, Rusia señaló que estaba "extremadamente preocupada" por las fugas detectadas y añadió que no descarta "ninguna hipótesis", incluido un sabotaje, según indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En tanto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que era "difícil imaginar que se trate de un accidente" y añadió que no se puede "excluir" un sabotaje.

Dinamarca puso inmediatamente en alerta todas sus infraestructuras energéticas y desplegó dos embarcaciones en la zona, acompañados de helicópteros, al tiempo que Suecia convocó una reunión de emergencia. "Las fugas de gasoductos son extremadamente raras y por ello vemos una razón de aumentar el nivel de vigilancia tras estos incidentes", explicó en un comunicado el director de la Agencia Danesa de la Energía, Kristoffer Böttzauw.

El país escandinavo elevó la alerta en el sector eléctrico y gasístico al nivel naranja, el segundo más alto, y prohibió la navegación en un radio de 5 millas náuticas -unos 9 kilómetros- alrededor de las fugas y el sobrevuelo en un radio de un kilómetro. El gobierno, además, precisó que las medidas concretas para reforzar la seguridad en fábricas y otras instalaciones privadas deben ser implementadas por las empresas.

Las autoridades alemanas no comentaron los hechos por ahora. Pero según una fuente cercana al gobierno citada por el diario alemán Taggesspiegel "todo habla en contra de una coincidencia". "No nos podemos imaginar un escenario que no sea un ataque dirigido", dijo la fuente recogida por la agencia de noticias AFP. Construido al lado de su antecesor, el gasoducto Nord Stream 2 debía doblar la capacidad de importación ruso a Alemania. Sin embargo, su inminente puesta en marcha quedó suspendida por las represalias contra Moscú por la invasión de Ucrania.