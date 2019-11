Suprema Corte desestimó denuncia de Toma contra juez por falta de "mérito suficiente"

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó la denuncia administrativa que realizó el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, contra el juez de lo Contencioso Administrativa de 4° Turno, Carlos Aguirre, luego de que el magistrado aludiera al jerarca del Poder Ejecutivo –sin nombrarlo– como alguien que "no era entendido en derecho". La frase la pronunció el 14 de octubre, en la audiencia por el recurso de amparo que presentó el Partido Independiente para solicitar que Presidencia de la República se abstenga de publicar contenidos vinculados a la campaña electoral.

La sentencia del máximo órgano de la Justicia, a la que accedió El Observador, definió este viernes que no hay "mérito suficiente como para disponer la realización de una investigación administrativa", porque no se consideró "de recibo los agravios" de Toma. De ese modo, la corporación ordenó "no dar trámite a las denuncias formuladas" y "archivar las presentes actuaciones".

Toma había elevado dos denuncias administrativas contra el magistrado. La primera la presentó el 16 de octubre, en la que solicitó a la SCJ que aplicara contra Aguirre "las correcciones disciplinarias y sanciones severas", ya que se sintió ofendido por la frase del juez, que sin embargo no presenció porque el jerarca no había asistido a la audiencia.

En la audiencia del 14 de octubre, la abogada que fue en representación del Poder Ejecutivo, María del Carmen González, se ausentó de la sala judicial cuando el juez planteó los términos de la conciliación, porque debía consultar a sus superiores en forma telefónica. Cuando regresó, le aseguró al juez que la orden del "secretario del presidente" era no aceptar la conciliación.

Ines Guimaraens

El 18 de octubre, el jerarca de Presidencia presentó una ampliación de la primera denuncia, y solicitó que la SCJ ejecutara una "medida ejemplarizante" contra Aguirre, y además agregó que en su consideración había ocurrido una "connivencia" entre el magistrado y el líder y senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Según Toma, luego de que el magistrado señalara que él no era "entendido en derecho", Mieres –que estaba en la audiencia en representación de su partido– complementó esas palabras al sugerirle "leer mejor el derecho". Eso, para el jerarca de Presidencia, y hombre de confianza del presidente Tabaré Vázquez, fue "una coincidencia brutal y fatal".

Sin embargo, los ministros de la SCJ que fallaron por unanimidad definieron que la acusación de connivencia entre el magistrado y el legislador "carece de todo fundamento". "Nada hace presumir o inferir que hubo un concierto previo entre el Juez y el promotor de la acción de amparo", dice la sentencia.

De todos modos, la corporación creyó necesario "destacar" que el juez Aguirre "no debió formular a la señora representante de la Presidencia de la República, (...) la pregunta que el propio magistrado describe en su informe, y que diera origen al presunto agravio del denunciante. El señor magistrado debió obviar ese comentario, ya que resultaba totalmente innecesario e inadecuado".

No obstante, los ministros entendieron que el magistrado no sabía que la abogada González había dialogado con Toma, quien no solo no estaba presente ese día durante la audiencia sino que tampoco "correspondía su intervención, (por lo que Aguirre) no pudo prever que se le consultara respecto de un tema de Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia de la República".

Y además, la SCJ criticó dos puntos. Por un lado que González no hiciera los cuestionamientos ese mismo día, y que no solicitara "que quedara constancia en acta". Y por el otro, los ministros señalaron que Toma debería haber presentado evidencia más precisa sobre los hechos, y no basarse solo en "conjeturas", reproducidas por los medios de comunicación –ya que la audiencia era pública–.

"Una imputación de tal gravedad requería una formulación sustancialmente precisa, en lugar de la que se articula en autos, basada en meros comentarios de terceros, a partir de los cuales se extraen simples conjeturas, así como un aporte probatorio que no se hizo", concluyeron los ministros.

