Susana Giménez volvió a su chacra de Punta del Este y en el vuelo se encontró con una sorpresa

Susana Giménez volvió esta semana a su chacra La Mary, en Punta del Este, después de pasar casi un mes en Argentina. La diva, que se contagió de coronavirus hace alrededor de dos meses, se recuperó en Uruguay y luego decidió viajar a su país para estar cerca de sus familiares.

Durante su estadía en Buenos Aires, Giménez fue varias veces el tema de los programas de espectáculos debido a su recuperación, y además dio una entrevista a través de realidad aumentada para Telefe Noticias, en la que salió al aire desde su casa en la capital argentina y donde habló de sus días enferma de covid, su miedo a la muerte, el tratamiento y más.

De vuelta a Uruguay, Giménez se encontró con una sorpresa en el avión. Según un video que publicó en sus redes sociales, el piloto que se encargó de traerla de vuelta al país fue Antonio Laje, periodista de América y A24, que también se dedica a pilotar aeronaves.

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿¿¿saben quién era el piloto???”, escribió Susana en su cuenta. “Yo llegué y no lo reconocí! Vi un piloto, precioso y me dicen, ¿sabés quién es? Laje, me dicen”, agregó.

En el video se puede ver parte del intercambio entre ambos arriba del avión. “Vine a llevarte, un placer para mí”, le comenta Laje, al tiempo que Giménez le contesta: “Para mí también, flaquito amoroso. Bon voyage".

En Uruguay, Giménez tendrá algunas actividades que la tendrán ocupada. El 8 y 9 de octubre, entre otras cosas, será parte del America Business Forum, un evento en el que la homenajearán por su carrera.