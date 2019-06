Tabárez, Bentancur y la charla que mantuvieron rumbo a Maracaná

Óscar Tabárez, de 72 años, y Rodrigo Bentancur, que este martes cumplirá 22, participaron de la conferencia de prensa de la selección uruguaya previa al partido ante Chile de este lunes en el Maracaná, comparecencia establecida por el protocolo de Conmebol para todos los equipos el día antes de los encuentros.

La delegación uruguaya tuvo unos minutos de demora con el horario establecido, pero los periodistas esperaron sin inconvenientes hasta que comenzó la ronda de preguntas.

Y ambos, sin que nadie les preguntara específicamente sobre eso, comentaron parte del diálogo que tuvieron mientras iban al Maracaná en el coche oficial que los trasladó.

“Este señor que tengo al lado no ha estado, salvo a nivel de sub 20, porque estaba jugando en la Primera de Boca muy joven y jugó en la selección sub 20 que salió campeona sudamericana”, dijo Tabárez sobre Bentancur al contar cómo había sido su paso por las juveniles de la selección uruguaya.

“Lo veníamos hablando en el auto, los progresos, en otros medios, con cosas para el futbolista que tiene que hacer en cuanto a sus progresos, sus cuidados, su alimentación, los valores que debe tener en la institución en la que está y que los hacen crecer”, agregó el entrenador.

Por su parte, Bentancur, que durante la mayor parte de la conferencia escuchó atentó al entrenador, también contó que con el DT hablaron de su crecimiento en el último año en Juventus, club con el que recientemente renovó hasta 2024.

“Los veníamos hablando con el Maestro antes de venir. Este año hemos tenido mucho más rodaje. Hubo un tiempo, que también los veníamos hablando, que tuve 16 partidos seguidos entre Juventus y selección en los que jugué todos los partidos de titular, los 90 minutos”, expresó.

“He crecido a nivel físico, a nivel de velocidad, he mantenido muchísimo más el ritmo y eso lo va mejorando el pasar del tiempo”, agregó el volante. “Ya es el segundo año que me toca estar en Europa y creo que del año anterior a este que pasó he crecido muchísimo, y trato de aprovechar al máximo eso y de darlo una vez que me toca venir a la selección”.

“Veníamos hablando también de eso en el auto con el Maestro y la verdad que me siento muy bien y esperemos que pueda mantener este ritmo en lo que queda de la Copa América”, concluyó Bentancur, quien cerró la conferencia con esas palabras.