Tabárez: "Recibimos goles evitables y tuvimos las mejores chances"

Enviado a Porto Alegre, Brasil

El técnico de la selección, Óscar Tabárez, habló sobre el empate ante Japón en conferencia de prensa y sostuvo que el rival mostró “contundencia”, mientras que en el segundo tiempo, Uruguay tuvo “las mejores chances”, pero recibió “goles evitables”.

“Encontramos la solución de tratar de eliminar esa buena marca que tenían y recién en los 15 o 20 minutos del segundo tiempo logramos la dinámica. Más allá de los errores, en el primer tiempo tuvimos las mejores chances. En el segundo, tratamos de controlar la tenencia de la pelota y creo que pasamos a controlar el partido, fue un dominio total. Lo que pasa es que recibimos goles evitables. Tuvimos algunos tiros en los palos. Hubo cosas rescatables. Otra vez se vio la lucha por no perder, de buscar el partido aún cuando la cosa estaba difícil y no es fácil remontar dos veces un resultado ante un muy buen equipo, como por lo menos se vio hoy”, explicó Tabárez.

El entrenador agregó: “No pudimos superar el planteamiento que nos hizo Japón en el mediocampo al principio, pero después lo superamos, lo llevamos contra su arco, hubo pelotazos en los palos. No soy comentarista de resultados. Japón fue más contundente porque las pocas que creó, hizo dos goles y nosotros llegamos más pero no logramos anotar más. Ir a buscar el encuentro lleva un desgaste físico y psicológico, y el equipo lo supo hacer bien. Eso me dejó conforme. Pero ese cansancio deja sus efectos. Vi muchas cosas hoy que siempre sirven para lo que viene y muchas de ellas, positivas”.

Consultado acerca de si está preocupado pensando en Chile, indicó: “¿Sabe cuánto de esto me ha pasado en 13 años? Preocupado no. Me voy a ocupar de las cosas, no a preocupar. Hay mucho tiempo para guardar cambios y son partidos decisivos que vamos a ver cómo nos encuentran en la tabla. Mañana (el viernes) se juega un partido de la serie que todavía no se sabe cómo van a salir”.

“Los partidos se juegan de a uno. No sé por qué tenemos que ir con la mochila ante Chile porque se dio un resultado que no buscábamos. Vamos a ir a buscar lo que queremos. Tenemos mucha experiencia. No estoy asegurando nada. Vamos a ver si lo encontramos o no. Cuando uno piensa, lo hace en ganar porque lleva a estar más cerca de clasificar y cuando no lo consigue, lo primero que siente es una desazón, pero tengo el mismo plantel y jugadores. Me preocupa más lo de las lesiones. Me preocupa más lo de las lesiones, pero lo demás, problemas de juego, de equipo, de conversar con los jugadores, de despertar a ellos el gran significado que le dan jugar por Uruguay, eso nos hace difícil ante cualquier rival. No para ganar siempre. Nos ha tocado perder. Pero vamos a seguir buscando y cualquier rival de aquí en adelante, se va a encontrar con un rival difícil”, sostuvo.

Tabárez dijo: “Cuando gano me pongo muy contento, pero no lo exteriorizo tanto. Cuando ganamos la Copa 2011, empatamos los dos primeros partidos y el tercero le ganamos 1-0 a una selección casi juvenil de México. En 1989 también clasificamos en la última fecha con el resultado de la otra serie y después jugamos la final. Argentina tiene dos puntos y, ¿quién me firma que Argentina no es campeón de este torneo? Yo no lo firmaría. El objetivo difícil ahora es clasificar. No entiendo cuando piensan que el fútbol es un torneo de apuestas. No es tan fácil el fútbol, ni dirigir, ni jugar un partido. Es muy complicado y muy complejo. Yo lo entiendo desde ese punto de vista. ¿Por qué nos extrañamos tanto que hayamos ganado por una diferencia ante Ecuador y hoy no pudimos ante Japón? ¿Nadie vio la Champions League, las sorpresas que hubo? Se ve que hay algo que se desprecia del fútbol. Nunca está escrita la historia antes de jugar un partido. Hoy hubo algunas cosas que no vi bien y voy a tratar de buscar soluciones y eso se va a ver cuando juguemos el próximo partido que es contra Chile"

Respecto a la enorme cantidad de hinchas uruguayos que colmaron el Arena do Gremio, el Maestro sostuvo que “es producto de la buena relación que hay circunstancialmente ahora en la selección y la gente. La gente sabe que esta selección deja todo lo que tiene en la cancha, aún equivocándose. Saben por qué juegan los futbolistas, defienden un sistema de valores importantes, mucho respeto, ser solidarios entre sí y creo que debido a eso y a algunos triunfos circunstanciales que hemos tenido, se ha entablado una relación muy fuerte con el aficionado. Me llena de satisfacción ver a muchos hinchas de Uruguay, muchos niños, mujeres, familias que vinieron a ver a sus ídolos y cómo se desempeñaba la camiseta de su país que es la celeste, cómo se cantó el himno. Son cosas que tienen que ver con nuestra manera de ser y que demuestra que el fútbol es nuestra identidad nacional. Me da satisfacción lo que sucedió con esa gente”.

Tabárez y la lesión de Diego Laxalt

El Maestro Tabárez asimismo habló de la lesión de Diego Laxalt que lo obligó a dejar la cancha.

“No he hablado con el médico aún por la lesión de Laxalt. Sintió un dolor muscular en la parte superior de los posteriores, en el glúteo. Es preocupante porque no son lesiones de fácil recuperación en corto tiempo”, indicó el entrenador celeste.