Tabárez: "Tengo un grupo que ha jugado muchas Copas América y eso es importante"

Óscar Tabárez habló en conferencia de prensa luego de la goleada a Panamá y si bien ponderó lo bueno que hizo su equipo, también mostró autocrítica.

"Son partidos especiales porque se juegan muy cerca de los torneos y eso influye, estos incidentes físicos son normales. No he podido hablar con el médico para ver qué le sucedió a Rodrigo (Bentancur), explicó el Maestro al comienzo.

Respecto al juego, sostuvo que "hubo cosas que no las logramos en la medida que queríamos, pero hubo mucha disposición, mucha entrega desde el punto de vista físico, intención de hacer las cosas por momentos de las que habíamos planificado. Hace 10 días teníamos una duda enorme de qué jugadores íbamos a tener a la orden, pero más allá de los golpes de algunos futbolistas, muchos se han recuperado y han demostrado que están para poder jugar la Copa América".

Sobre la gran cantidad de volantes de buen pie que tiene en la mitad de la cancha, Tabárez dijo: "No hay titulares ni suplentes, hay un grupo de jugadores utilizables. Todos pueden aportar un poco más en algo y un poco menos en otro en esa mitad de la cancha. Todavía no sabemos quién va a jugar en el debut. Lo importante es que tengo ahí en esa zona gente que puede trabajar mucho y muy bien en la creación de juego y alguno puede aparecer como el gol impresionante que hizo Valverde que es parte de su crecimiento y estoy tranquilo porque tengo cinco o seis volantes que los puedo utilizar de distintas maneras sin resentir al equipo, una situación que no hemos tenido en otro momento. No es cierto que antes solo se marcaba en la mitad de la cancha y nada más. (Egidio) Arévalo Ríos hizo goles y dio pases de gol en un Mundial. Quizá no tengo tanta abundancia en otros sectores del campo, sobre todo, en los laterales".

Con relación a la expectativa que tiene de cara a esta Copa América de Brasil 2019, Tabárez indicó que "es un torneo muy importante para el fútbol uruguayo. Ha competido mucho en ese torneo y hasta ahora es la Asociación que la ganó más veces y eso tiene un significado. Vamos a ir a un torneo en el que juega Brasil, el local, un equipo muy poderoso. Las Eliminatorias las ganó por destrozo. Y bueno, ese equipo va a ser local. Pero, por ejemplo, Bolivia complicó a Francia presionándolo arriba hace unos días. El fútbol es muy parejo y se define por detalles. Se habla demasiado antes de los partidos; no hay que hablar demasiado antes de las cosas".

Y añadió: "Nos estamos preparando de la mejor manera y tenemos la expectativa, porque es nuestra responsabilidad histórica por todos esos antecedentes, de tratar de durar lo más posible y hacer lo mejor en el torneo. Pero eso van a querer todos los equipos. La historia en esta Copa América se va a contar en el primer partido y después en el segundo y así sucesivamente. Son los jugadores los que toman las decisiones. Tengo un grupo con experiencia, muchos que han jugado muchas copas y eso es importante. Una característica grupal que tiene que es que va más allá de las dificultades".

Suárez será titular ante Ecuador

En el final de la conferencia de prensa, Tabárez fue consultado acerca de si piensa que Luis Suárez podrá ser titular ante Ecuador en el debut del 16 de junio en Belo Horizonte.

"Desde que nos mandaba los videos de su recuperación (de la operación de meniscos a la que fue sometido), nos asombraba. Y hoy parecía que había jugado siete u ocho partidos anteriormente. Él es así, porque tiene un gran compromiso y quiere reeditar cosas. Entonces creo que he visto hoy que le puede aportar al equipo. Si puede aguantar 90 minutos, lo sabré ante Ecuador", explicó el DT celeste.