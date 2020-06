Talvi: "Con el presidente estamos 100% alineados más allá de la semántica"

El canciller Ernesto Talvi se reunió este martes con el presidente Luis Lacalle Pou, con quien habló de su postura en torno a Venezuela y sus dichos en una entrevista el sábado con El Observador, en la que dijo que desde su rol no "corresponde" catalogar al país caribeño de dictadura.

Si bien sus dichos generaron sorpresa en integrantes del gobierno, al punto que Lacalle Pou transmitió a su entorno que él sí estaba dispuesto a nombrar públicamente a Venezuela como una dictadura, Talvi dijo a la salida del encuentro que sus dichos están "100% alineados" con los del jefe de Estado.

"Con el presidente estamos 100% alineados más allá de la semántica", afirmó.

"Cada uno tiene su rol y estamos trabajando desde que arrancamos. La causa de Venezuela es una causa que nos convoca de una forma muy personal. Nosotros estamos tejiendo y bordando muy cuidadosamente la posibilidad de jugar un rol relevante en la salida democrática en Venezuela", sostuvo. "Eso implica que va a haber dos partes que van a tener que negociar. Necesitamos ser un poco cuidadosos con los adjetivos", agregó el canciller.

Según Talvi, su postura tiene "semejanzas y diferencias" con la de el excanciller Rodolfo Nin Novoa, quien este lunes saludó sus declaraciones y dijo que el gobierno frenteamplista tuvo "la misma posición".

"Hay una diferencia: que nosotros decimos sin ambigüedad que en Venezuela no hay democracia y se violan sistemáticamente los derechos humanos. Solo tardíamente en el proceso electoral algunos representantes del Frente Amplio lo dijeron. Esa ambigüedad fue con la que convivimos por 15 años. Lo que tenemos en común es la apuesta al diálogo", sostuvo el canciller.

"Los gobiernos autoritarios se terminan con sangre o con una salida negociada. Nosotros queremos ser cuidadosos con los términos porque no queremos autoeliminarnos como posibles articuladores y negociadores", complementó.

La OEA fue "útil" pero "ya no es el ámbito adecuado"

Talvi dijo que "la solución por la que está trabajando Uruguay" –y de la que ha "conversado" las cancillerías de México, Canadá, España– consiste en "coordinar esfuerzos internacionales que hoy están dispersos".

"Estamos trabajando en el tema desde la perspectiva internacional y estamos intentando ser un interlocutor válido en este posible relanzamiento del diálogo, que todavía esta muy verde. Ese es el motivo (de no catalogar a Venezuela como dictadura). Ya saben lo que pienso, pero no gano nada con decir lo que pienso. Porque si digo lo que pienso lo único que estaría logrando sería decir: bueno, muy bien, digo lo que pienso y me saco las ganas, y el Uruguay se autoexcluye de la posibilidad de ser útil para el pueblo venezolano. Nosotros queremos ser útiles para el pueblo venezolano", argumentó.

También comparó la actitud de Cancillería con el Pacto del Club Naval. "Queremos una democratización de Venezuela y sabemos lo que es el régimen, que controla el poder y el territorio. Así como hicimos con el Club Naval a la salida de la dictadura. Nos sentamos a negociar con quien no nos gusta para poder tener democracia", afirmó.

Consultado sobre el rol de la OEA en la salida del conflicto, Talvi dijo que ese organismo "ya no es el ámbito adecuado" para el diálogo. "Ya no es el ámbito adecuado porque jugó un rol muy activo, y creo que útil, en la condena de la violación de los derechos humanos. Se necesita alguien que aun condenando el régimen, como es el caso uruguayo, sea más imparcial y aceptable para las dos partes. Pero de vuelta, no es un esfuerzo solamente uruguayo", comentó.