Talvi: "Es inaceptable usar una posición de poder para obtener cualquier beneficio"

El candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, calificó de "inaceptable" que el intendente blanco de Colonia, Carlos Moreira, haya ofrecido renovar una pasantía a cambio de relaciones sexuales, tal como fue revelado este viernes luego de que se difundieran dos grabaciones de una conversación telefónica que había mantenido el jerarca comunal con una edila de su partido.

"Los escuchamos y nos parece inaceptable que se use una posición de poder en cualquier ámbito para generar una coacción de esa especie", dijo Talvi en rueda de prensa en Tacuarembó. "Nos parece inaceptable que se use una posición de poder y los recursos de los contribuyentes para obtener cualquier tipo de beneficio. Eso es lo que tenemos para decir a nivel concreto", sostuvo el líder de Ciudadanos.

En los audios que se viralizaron horas atrás en redes sociales, Moreira prometía a la mujer con la que había hablado renovar una pasantía a cambio de tener sexo. En un primer audio le dijo a su interlocutora que si quería su favor, tenía que convencerlo "personalmente", y en otro diálogo las intenciones del intendente se manifiestan en forma explícita.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde, el jefe comunal nacionalista negó que haya existido un caso de acoso ni de corrupción y sostuvo que no renunciará a la Intendencia de Colonia. "Acá lo que no hubo jamás fue una suerte de acoso porque nunca en mi vida lo he practicado".

En otra conferencia de prensa, el senador Jorge Larrañaga confirmó la desvinculación de Moreira de su sector –Alianza Nacional–, y además dijo que iba a solicitar que este caso fuera tratado por "la Comisión de Ética del partido para que actúe en consecuencia".

En Tacuarembó, Talvi también fue consultado acerca de cómo hubiera reaccionado él si tuviera que enfrentar una situación similar que involucrara a un dirigente de su grupo. "Nadie que use esos medios tiene lugar en un partido político como el nuestro", aseguró.