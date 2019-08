Talvi está dispuesto a reformar la caja militar e ir hacia un sistema que una todas las cajas

El candidato colorado, Ernesto Talvi, dijo en una rueda de prensa en Treinta y Tres que está dispuesto a reformar la caja militar y que buscará integrar todos los sistemas de retiro en un sistema nacional que permita que haya conectividad entre ellos.

"Hoy hay gente que ha aportado a cuatro cajas y después rearmar la historia laboral se transforma en un dolor de cabeza", explicó.

Sin embargo aclaró: "la gente que ya ha aportado por mucha cantidad de años y espera jubilarse relativamente pronto, obviamente no se le puede cambiar el sistema de manera repentina".

El candidato señaló que los cambios deben ser de manera "gradual", pero que apunta hacia un sistema que "permita, genuinamente, ejercer" esos "cuidados mutuos", esa "solidaridad mutua" y que sea financieramente sustentable. "La solidaridad mutua es imposible si tenemos un sistema desfinanciado, no se puede hacer magia si la plata no está", agregó.

Talvi subrayó que es necesario hacer una "transformación" en el sistema de seguridad social para "devolverle la solvencia financiera y a la vez modernizarlo" de manera en que todos se sientan "compelidos y atraídos a aportar desde el primer día" que trabajen y hasta el último, "porque el sistema va a ser justo con quien hace el esfuerzo de contribuir".

El candidato dijo que la edad de retiro dejará de ser el elemento central e irá hacia un sistema en el que la gente podrá "retirarse voluntariamente cuando quiera en la medida que haya generado un mínimo de ingreso para poder sostenerse".

"No somos productivos a los 60 menos un día y pum, dejamos de serlo a los 60 más un día. Así no funciona la vida. Así no debiera funcionar un sistema de protección social o de seguridad social", dijo, y afirmó que está mirando hacia "sistemas modernos" como el sueco "para tratar de emular el sistema aquí en Uruguay".