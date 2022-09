Taxistas de Canelones expresan "gran tristeza" por llegada de Uber al departamento

La Asociación de Permisarios de Taxis de Canelones (APTC) manifestó este viernes su preocupación por la llegada de la aplicación Uber al departamento. Según indicó a El Observador su presidenta, Evangelina Medero, la irrupción de la plataforma genera "gran tristeza", ya que entienden "impacta sobre familias que dependen de ese ingreso".

Uber anunció la habilitación del registro para conductores radicados en Canelones con vehículos empadronados en el departamento, el pasado viernes. De inmediato, se pronunció el director de Tránsito de la intendencia, Marcelo Metediera, y dejó abierta la posibilidad de negociar, siempre que sea bajo las mismas condiciones bajo las que trabajan los taxistas en su departamento.

"A Uber nunca se le cerró las puertas para negociar con la intendencia. Pero se negocia con las normativas de la intendencia. No es entrar y poner el viaje al precio que se les antoje atentando contra el trabajo de todos", apuntó Medero.

La coordinadora de APTC alegó que los trabajadores de la plataforma "no tienen derecho a nada" refiriéndose a la falta de regulación en cuanto a aportes y beneficios.

Y agregó que, muchas veces, quienes comienzan siendo conductores en la aplicación luego "salen y se convierten en taxis ilegales, porque "económicamente no les sirve".

"Lamentamos que vaya a suceder, esperamos que no, porque la Intendencia (de Canelones) tiene una política en defensa del trabajador y en todo lo que hace a la reglamentación. La intendencia dijo que Uber a Canelones no entra y va a estar controlando que eso no suceda", señaló Medero.

¿Qué dicen los conductores de Montevideo?

Desde la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) expresaron preocupación, ya que consideraron que el hecho de que los registrados en Canelones no tengan una regulación podría suponer una "competencia desleal" si realizan viajes a Montevideo.

"¿Qué seguridad nos genera a nosotros que los conductores de canelones no van a venir a trabajar en Montevideo?", cuestionó Gerardo Sastre, presidente de ACUA.

Sastre recordó la forma en que Uber llegó a Montevideo en 2015 y que, con el paso de los años, se crearon normativas departamentales que los obligan a guiarse con "normas idénticas a la movilidad de la ciudad".

"No me parece lógico que vuelva a cometer las mismas irregularidades en un departamento aledaño sabiendo que la afectación en la realidad es para nosotros y en la credibilidad como empresa", opinó el presidente de ACUA.

En 2019 la intendencia puso un tope de 4.000 vehículos de aplicaciones pero, según Sastre, nunca se superaron los 3.500. Actualmente, hay en funcionamiento 1.700 móviles.