"Te encanta meter el peso": el cruce de diputado Perrone con el senador Da Silva que empezó por la palabra "bienvenides" (aunque nadie la usó)

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone criticó este lunes el lanzamiento de la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional, en el marco del Día del Orgullo, tras un video en el que el presidente de la fuerza, Pablo Iturralde, le da la bienvenida a las nuevas autoridades y que algunos interpretan en su discurso un lenguaje inclusivo.

"Me llega esto por WhatsApp, quiero creer que está editado", dijo Perrone en referencia al video, en el que se remarca que Iturralde dice "bienvenides". En realidad, dice: "Bienvenida esa nueva fuerza que le van poniendo a todo".

Me llega esto por wapp , quiero creer que esta editado @PNACIONAL https://t.co/97eztc8F4R — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) June 29, 2021

Horas más tarde, el senador nacionalista Sebastián Da Silva respondió a las críticas del legislador con una pregunta: "¿Qué tenés que ver vos?"

🤌🏾🤌🏾🤌🏾. Que Tenes que ver vos? — Sebastian Da Silva (@camboue) June 29, 2021

Perrone, que también entendió que Iturralde decía "bienvenides" en su discurso, criticó al senador por "encarar la política" metiendo el "peso" por Twitter, en alusión a otros cruces que ha mantenido por la red social, y lo atacó diciéndole que ocupaba una banca en reemplazo de Sergio Abreu.

"Te encanta meter el peso por Twitter, no tenés otra forma de encarar la política. Mirá que estás ahí porque tu titular te dejó el lugar, no te votó nadie" le contestó.

Te encanta meter el peso por tw, no tenes otra forma de encarar la política, mira que estás ahí porque tu titular te dejo el lugar, no te voto nadie. — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) June 29, 2021

La conversación prosiguió con los legisladores discutiendo acerca del vínculo de Perrone con el Partido Nacional. Mientras el senador blanco le replicó que no tuviera "complejos", el diputado cabildante insistió en que Cabildo Abierto tuvo "mucho que ver" para que Luis Lacalle Pou obtuviera el triunfo en las pasadas elecciones presidenciales de octubre de 2019.

Que no te venzan algunos complejos. Solo te digo que nada tenes que ver con el Partido Nacional. — Sebastian Da Silva (@camboue) June 29, 2021

"Tengo mucho que ver, es lo que no te das cuenta. Sin nosotros, el presidente no sería del PN, Abreu no estaría en Aladi y vos no serías senador", escribió Perrone.

Tengo que ver mucho, es lo que no te das cuenta, sin nosotros el presidente no sería del PN , Abreu no estaría en Aladi y vos no serías senador. — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) June 29, 2021

Y Da Silva cerró el intercambio, de forma irónica, con un agradecimiento: "Capo. Muchas gracias. Paréntesis: tengo una vida que extraño mucho afuera del Senado. Abrazo y muchas gracias de verdad".