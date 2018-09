Obras de teatro de toda América llegan en setiembre a Montevideo

Montevideo recibe en setiembre a las artes escénicas con la IV Muestra Iberoamericana de Teatro de Montevideo que tendrá lugar hasta el 30 de setiembre. El evento incluirá 12 obras de Argentina, Chile, Costa Rica, España, México y Uruguay.

Con una amplia gama de propuestas, el Centro Cultural Florencio Sánchez, el Centro Cultural Goes, la Sala Atahualpa y la Sala Verdi serán los escenarios para que artistas locales e internacionales presenten su arte en un encuentro que excede lo tradicionalmente teatral en algunos casos, para incursionar en géneros que mezclan esta disciplina con danza, canto, acrobacias, clown y música.

La muestra comenzó el sábado pasado con If, festejan la mentira, una obra dramática escrita y dirigida por el uruguayo Gabriel Calderón que se puede ver en la Sala Verdi – ubicada en Soriano 914, esquina Convención– todos los días hasta el domingo 9 de setiembre. Las funciones tendrán lugar de lunes a sábados a las 20 horas y el domingo a las 19 horas. Las entradas se adquieren a un precio de $500.

Entre los espectáculos locales, Nosotras en Brum de Verónica Mato, es de las grandes propuestas que no pueden pasar desapercibidas. La actriz Adriana do Reis reencarna a la controversial poetisa uruguaya, Blanca Luz Brum, para generar una situación ficticia donde en el encuentro con el personaje de Mato, que interpretará a una misteriosa mujer que quiere conocerla, dejará al desnudo parte de su historia, poco reconocida y de gran calibre ideológico. Este espectáculo se presentará durante todo el mes los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. La cita es en el Centro Cultural Goes, en avenida General Flores entre Domingo Aramburú y Carlos Reyles. Las entradas tienen un costo de $400.

En un homenaje a Federico García Lorca, Poeta en Nueva York es otra de las propuestas nacionales en el marco de este encuentro, La obra se estrena hoy en el Centro Cultural Goes. Luego, con coparticipación entre Uruguay y Brasil la obra Latencia será interpretada por Leonor Chavarría en la Sala Atahualpa del Teatro El Galpón en el barrio Cordón.

En tanto, desde Argentina llega la compañía de Luciano Rosso y Nicolás Poggi, Un Poyo Rojo, con un espectáculo donde la danza, el deporte y la sexualidad convergen en un todo que desafía los límites del lenguaje con movimientos que trascienden el espacio y generan su propio idioma. Serán solo dos funciones el 12 y 13 de setiembre en Sala Verdi a las 21 horas.

Volver a Madryn, también desde la vecina orilla, será la única obra que se presentará en el Centro Cultural Florencio Sánchez, situado en el barrio Cerro. Las únicas dos funciones serán el 22 y 23 de setiembre con entrada gratuita.

Además, llegan obras como Tijuana (México); A secreto agravio, secreta venganza (España); Viaje a Xibalbá –teatro de luz negra– y Genkidhama (Costa Rica); Delirios de papel con un teatro visual y de objetos (Chile); y la Fiesta del viejo (Argentina).

Ver la programación completa acá.