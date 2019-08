Teo the Cat: el emprendimiento que ofrece babysitter para gatos

A las propuestas de hoteles para gatos o la plataforma como en Casa para cuidados de mascotas, se agrega otra opción dedicada a los fellinos. Teo The Cat comenzó a funcionar este año, como un servicio que cuida gatos a domicilio. Se encargan de todo: la comida, el agua, la limpieza de las piedras sanitarias y hasta de jugar con él y pasar fotos o videos a los dueños.



Para la emprendedora detrás, Romina Fogaza, “hay un nicho de mercado”. “Es un servicio que se mueve, la gente me contacta y según sus necesidades se acuerdan distintos tipos de servicios”.



Fogaza ama a los gatos, y el suyo es el que le da el nombre al emprendimiento, pero no se lanzó a esta experiencia tan solo por gusto. Es estudiante de Comunicación Corporativa y de Relaciones Públicas, además tiene formación en Marketing y en Administración de Empresas.



“Aún estoy en una etapa de inversión, todavía no he llegado a recuperar el dinero que destiné a publicidad, pero soy consciente de que es un trabajo que lleva su tiempo. La gente ya está comenzando a conocer lo que ofrecemos”, detalla.

El diferencial es la comodidad para el cliente. “En ningún momento la persona se tiene que mover de su casa”, explica Fogaza.

Pero a su vez esto es también lo que genera una barrera grande.

“Parece sencillo, pero en realidad vos te estás yendo de viaje de trabajo o de vacaciones, y le estás entregando las llaves de tu casa a una desconocida”, reconoció.

La tasa básica de una visita diaria es de $ 500, esto incluye cambio de comida, agua, piedras sanitarias y juego con el animal. Cada visita se estima en unos 45 minutos.

En algunos casos el precio puede cambiar si el cliente quiere, por ejemplo, que se le cocine comida casera y no se le de ración. Cuando las visitas son de muchos días también hay una ajuste en el precio, se aplica un descuento.

¿Cómo se empieza a ser babysitter de gatos en Uruguay?

Fogaza tiene un gato macho de 10 años, Teo, y cuando tenía que viajar no tenía dónde dejarlo. “Teo es muy nervioso y miedoso, además es territorial. Cuando lo sacaba a la veterinaria era un estrés, para él y para mí”, relata.

En uno de sus últimos viajes debió recurrir a que familiares del interior se trasladaran a Montevideo a cuidarlo,. Luego, de forma natural, empezó a cuidar gatos de amigas, luego de una vecina del edificio, y surgió la idea.

Todos tranquilos

Muchos de los clientes se han hecho habituales, y Fogaza ha cuidado ya más de una vez a sus gatos. “Les ha gustado el servicio, y entonces vuelven a repetir”, explica. Es importante destacar que el costo del servicio no cambia si la persona tiene más de un gato. “Algunos clientes tienen uno solo, pero son varios los que tienen dos. Ahí tenés que tener mucho cuidado, todos los gatos son muy distintos”, dice la fundadora de Teo The Cat.

Entre risas, muestra las marcas que los gatos le dejan en sus manos. Luego de la entrevista con El Observador, debe ir a cuidar a un nuevo felino. “Esto se da por las redes sociales, pero sigue siendo muy el boca a boca”, detalla.

Los clientes hacen el contacto principalmente por Instagram. Por ahora Teo The Cat funciona en Punta Carretas, Pocitos, Parque Rodó, Cordón, Palermo, Barrio Sur, Centro y Ciudad Vieja. l