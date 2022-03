"Terroristas de los caminos" y "acto criminal": intendente de Paysandú arremetió contra Montes del Plata por cortar un camino

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, compartió en su Twitter este domingo una foto de un camión con una carga de madera de la empresa forestal Montes del Plata, cortando un un camino de tierra, y dijo que fue "un acto criminal", que muestra el "desprecio" de la multinacional a los "caminos y el cumplimiento de la ley". Además, los nombró como "protagonistas" del incendio forestal ocurrido en Paysandú entre fines de 2021 y principios de 2022.

Un acto criminal. La multinacional Montes del Plata nos muestra su desprecio por nuestros caminos y el cumplimiento de la ley. Protagonistas del terror vivido con los incendios y ahora con esto. Cero escrúpulos de ellos. Cero contemplación nuestra. pic.twitter.com/behKNgc90N — Int. Nicolás Olivera (@OliveraPdu) March 6, 2022

Consultado por El Observador, Olivera explicó que en Paysandú existe un decreto que impide que se traslade carga pesada los días de lluvia, y los días después de días de lluvia, y que Montes del Plata incumplió esta norma. Esto implicó, tras el desprendimiento de la carga, que el pueblo Zeballos quedara varias horas sin salida. "No les importa violar la ley, no les importa eludir la ley. Que lo hayan hecho de noche evidencia que lo hicieron de mala fe", criticó Olivera.

Carolina Moreira, gerenta de Sustentabilidad y Comunicaciones de Montes del Plata, dijo a El Observador que prefieren no dar su versión de los hechos mientras se encuentren en conversaciones con el intendente Olivera.

El jefe departamental confirmó que conversó con autoridades de Montes del Plata, que le dijeron en la tarde de ayer que el camino ya había quedado liberado, y que lo trataron de mejorar. Olivera se mostró enojado porque "ni siquiera enviaron un comunicado para disculparse".

"Terroristas de los caminos"

Para el intendente, al tratarse de madera y no de animales, por ejemplo, no había una "emergencia" para trasladar esa carga en la noche y por ese camino. Por ello, calificó a la multinacional como "terroristas de los caminos" que "hacen lo que quieren" y "no cuidan nada".

Olivera declaró que tendrán "cero contemplación" con la empresa, y que ya ordenó a la división Jurídica del gobierno departamental que "sea lo más severa posible", pero lamentó que cualquier multa económica "para ellos es un pelo".

Para complementar, la Intendencia planea instalar un "precio por el uso de caminería intensiva", lo que implica que las empresas tengan que pagar "cada vez que salgan cargados" sus camiones, afirmó Olivera. El tema ya se encuentra avanzado, según el intendente, con análisis de estudios jurídicos, y la idea es calcular el precio por viaje tomando en cuenta la frecuencia con la que viaja cada empresa y el peso que carga.

Los incendios

Gonzalo Estrella

El incendio forestal de Paysandú, junto al de Río Negro, consumió más de 30 mil hectáreas

El intendente explicó que los campos de Montes del Plata fueron unos de los terrenos propiedad de las forestales que se quemaron en el incendio de Paysandú, que junto al foco en Río Negro causó la pérdida de más de 30 mil hectáreas de campo en los últimos días de diciembre de 2021 y los primeros del 2022.

En el momento de los sucesos, Olivera indicó que se hizo un proceso de "mea culpa" en el que todas las partes reconocieron sus errores, que incluían una mala limpieza de los campos, la cercanía a las zonas pobladas, y un mal estado de los cortafuegos, con lo que se produjo una "hoja de ruta generosa". "Podía pasar, nunca había pasado nada, ocurrió de imprevisto", dijo Olivera sobre el pensamiento de aquel momento.

Sin embargo, luego de lo acontecido en el camino de Zeballos, el mandatario expresó que ahora desconfía del accionar de Montes del Plata en el incendio: "Ya no sé si lo hacen por mala fe o lo hacen por descuido, ya atribuyo intenciones a las cosas", declaró, y agregó que duda si el mal cuidado de los campos de la empresa fue hecho "a sabiendas, para ahorrar un peso".

Carolina Moreira dijo que Montes del Plata fue "una empresa afectada" por los incendios, que apoyó a productores, pastoreantes y apicultores tras los hechos. Además, aseguró que repararon tajamares, repararon alambrados, reforzaron cortafuegos, y comenzaron con la relocalización de las plantaciones a 200 metros de los centros poblados, como marca la hoja de ruta marcada por las autoridades y los productores después de la tragedia.

A esto se le suma la compra de tres camiones del tipo bomberos, especiales para áreas forestadas –uno de los cuales ya llegó desde Chile– y dos aviones para combatir incendios, para los que instalaron pistas de aterrizaje en terrenos de la empresa. La gerenta calificó todas estas medidas como "un trabajo denodado" para combatir y evitar futuros incendios.

Según Moreira, Montes del Plata trabajó "todo el tiempo capacitando personal para prevención de incendios", y aseguró que estaban preparados para enfrentarse a estos hechos, pero que "es muy difícil" estar preparados para lo que pasó". La gerenta alegó que se dio una "combinación de factores", como un calor y una humedad récord, junto a una racha de vientos fuertes, que volvieron complicado "prever incendios" de este calibre.