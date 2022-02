Tesla busca empleados de todo el mundo y ofrece salarios a partir de US$ 8.500

Tesla, la compañía de Elon Musk - el hombre más rico del mundo - que se dedica a la fabricación de autos eléctricos, está buscando empleados que puedan trabajar desde cualquier parte del mundo y ofrece importantes salarios.

La empresa de Musk ofrece visas HB1, un tipo de visado que permite a un empleador contratar personas que residen fuera de los Estados Unidos; y también green cards (tarjetas verdes) para residir en el país de manera definitiva.

Además, los empleados de Tesla tienen sueldos que superan los US$ 100.000 anuales y pueden acceder a beneficios como seguro de salud, oftalmológico y odontológico, licencia por maternidad y paternidad; y plan de retiro, entre otros.

Tesla busca empleados en todo el mundo: cómo postularse ahora

La empresa que fabrica autos eléctricos quiere contratar cientos de empleados en los Estados Unidos y está en la búsqueda de ingenieros de calidad, diseñadores mecánicos con experiencia, técnico de procesos, técnico de controles, técnico de mantenimiento de equipos, ingeniero de procesos, líder de operaciones de control de producción, ingeniero de diseño mecánico, supervisor de seguridad, ingeniero full-stack, ingenieros especialistas en automatización, ingenieros industriales, ingenieros de software, y más.

De acuerdo al sitio Glassdoor, que recopila sueldos de ex empleados y actuales trabajadores de Tesla, el salario anual de un ingeniero de software oscila entre los US$ 128 mil y US$ 155,7 mil; un ingeniero mecánico supera los US$ 103 mil al año; un ingeniero especializado en diseño puede ganar más de US$ 108 mil anuales; y un desarrollador full-stack, que tiene conocimientos en desarrollo front-end y back-end, gana US$ 107 mil al año.

Para ver todas las vacantes, hay que hacer clic en este enlace. Una vez que se encuentra el trabajo deseado, se debe apretar en "Aplicar" (o "Apply", en inglés) y llenar un formulario con los datos personales y agregar el perfil de LinkedIn, la popular red de empleo.

Cómo son las entrevistas en Tesla

Según explican desde el departamento de reclutamiento de Tesla, los candidatos serán seleccionados por sus habilidades . Por tanto, es imperativo tener experiencia previa en el puesto al cual se está postulando.

Por otro lado, los entrevistadores evaluarán cómo resuelven problemas, cómo manejan la comunicación y si el candidato puede trabajar en equipo y realizar múltiples tareas a la vez.

¿Se puede trabajar en Tesla siendo uruguayo?

Algunas empresas de los Estados Unidos no se involucran en el trámite de la visa y por esta razón, la persona debe gestionarlo por su lado.

Otras firmas sí se encargan de los trámites correspondientes en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y presentan la petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero para que la persona pueda obtener su visa permanente en el país.

En el caso de Tesla, la firma cuenta con agentes especializados en inmigración que forman parte del área de recursos humanos y su tarea es reconocer talento emergente en cualquier país del mundo.

Estos profesionales, además, se encargan de gestionar el patrocinio de visas de trabajo estadounidenses -y globales- para los empleados de la empresa de conformidad con las leyes y regulaciones de inmigración.

Entonces, el fabricante de automóviles eléctricos sí contrata personal extranjero calificado y se ocupa de los trámites correspondientes.

Cuando se llena el formulario de postulación en el sitio oficial de Tesla, una de las preguntas que realiza recursos humanos es si se necesita "sponsoreo" para trabajar en los Estados Unidos de forma legal.

Este campo es obligatorio y hay que llenarlo sí o sí para postularse desde Uruguay.

En 2021, Tesla presentó un total de 2.860 solicitudes para que sus empleados obtengan la visa de inmigración y nacionalidad HB1, que permite a las compañías emplear trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y de alta demanda.

Como si esto fuera poco, 428 empleados de la empresa de Musk obtuvieron la "tarjeta verde", mejor conocida en inglés como "green card", y se convirtieron oficialmente en estadounidenses.

En la actualidad, Tesla ocupa el puesto número 41 entre las empresas patrocinadoras de visas en los Estados Unidos, por tanto, la firma de Musk no tiene ningún problema en contratar empleados de la Argentina o de cualquier país del mundo.

