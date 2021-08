Tiempo para reflexionar: una de las claves de los deportistas de alto rendimiento.

Por Ximena Pardiñas *

Xn Partners

Mi entrenadora era sicóloga y nos decía permanentemente que explorar en el área de la sicología nos iba a ayudar en nuestro desarrollo deportivo. Victoria (mi compañera de equipo) y yo nos preparábamos para una importante competencia, la propuesta era que una vez por semana tuviéramos una instancia con el equipo de sicólogos deportivos.

“¡Qué aburrido!”, dijimos. Preferíamos nuestras clases en el agua o las de preparación física, pero ¿sicólogos? El lunes empezaba la primera sesión, y las dos pensamos: “ya arrancamos mal la semana”.

Cuando llegamos no estaba el típico diván sino dos colchonetas en el piso. Amablemente el sicólogo nos recibió y nos dijo: “pueden recostarse y empezaremos enseguida”. Con mucho temor y algo de vergüenza nos acostamos en las colchonetas.

“Cierren los ojos y respiren profundo”, nos dijo. “Traten de imaginar la coreografía que van a realizar en la competencia, y descubran ¿qué cosas están bien y cuáles no?”. Esto parecía empezar a tener un poco más de sentido. No entrenábamos, pero al menos pensábamos en nuestra coreografía.

Las reflexiones no pasan porque sí, pasan porque les dedicas tiempo.

Al principio nos costó concentrarnos, pero, a medida que fueron pasando las sesiones, fuimos conectando con nosotras mismas. Nos permitió reflexionar sobre nuestros aciertos y errores. Tomar conciencia de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y eso nos ayudó a entender cuán lejos estábamos de la excelencia y todo lo que podíamos hacer para mejorar. Recuerdo que empecé a darme cuenta de muchas cosas que no “veía” antes, cuando solo me concentraba en nadar.

Con el tiempo comprendí que este espacio de reflexión no solo me ayudaba a mí misma, sino también a nuestro equipo. Cuando Victoria me veía trabajando en mejorar mi extensión, se contagiaba con esa actitud y trabajaba en mejorar su altura. Y nuestra entrenadora estaba feliz de vernos entrenar proactivamente. Eso pasó porque nos dedicamos tiempo a nosotras mismas.

Mil excusas para no detenernos a trabajar en nosotros mismos.

Trabajando en Xn he tenido la oportunidad de conocer a personas con importantes responsabilidades y me doy cuenta de que a muchos les pasa lo mismo que nos ocurrió a nosotras. No se detienen a trabajar en sí mismos, por creencias parecidas a las que teníamos nosotras: “¿Pensar en una misma? ¿Para qué? ¡Si yo estoy bien!”. Estas creencias están arraigadas en un concepto muy común y más profundo: pensamos que todo lo que hay que hacer es más importante que nosotros mismos.

Dedicar tiempo a conocernos a nosotros mismos es una excelente inversión porque nos ayuda a descubrir oportunidades de mejora y fortalezas escondidas. Y, en base a ese conocimiento, tomar acción sobre nosotros mismos y sobre lo que hacemos.

Consejos para conocerte más

Para no caer en la misma trampa, es importante PARAR a “afilar la sierra” (cómo dice Stephen Covey en su libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”). PENSAR: ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar en nuestro rol? Porque, al final de cuentas, nosotros somos los responsables de nuestro propio desarrollo. Tu organización puede hacer innumerables esfuerzos por desarrollarte, tu jefe o los colegas pueden ayudarte, pero si tú no cambias, entonces nada cambia.

Cuatro consejos que te ayudarán a conocerte mejor:

Dedicar tiempo a ti mismo: reflexionar acerca de: ¿cómo te sentís en tu rol y en tu organización? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría llegar?

Entender lo que la genética te dio y cómo sobre eso se fueron desarrollando tus pensamientos, tus creencias y tus valores. ¿Por qué sos cómo sos? ¿Qué cosas te limitan? ¿Cómo podés levantar tus propias barreras?

Descubrir cuáles son tus capacidades, tus fortalezas y tus debilidades. ¿Para qué cosas sos bueno? ¿Para cuáles no? ¿En qué cosas podés apalancarte para crecer?

Entender tus gustos y preferencias. Poner foco y energía en aquello que realmente deseas. Poder comunicarlo y generar oportunidades de desarrollo en donde sientas que podés brillar.

Conocerme fue una de las cosas que me ayudó a lograr muchos de mis objetivos deportivos y a colaborar en mejorar el clima del equipo. Conocerte te ayudará a generar credibilidad y confianza en ti mismo para lograr tu máximo potencial. Transformarte en tu mejor versión, depende en gran parte de ti.

* Ximena Pardiñas: Campeona sudamericana de nado sincronizado en 1991.