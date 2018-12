Tips para hacer tus propios tragos estas fiestas

[Por Pablo Donadio]

Festejar con bebidas no es algo nuevo. Los ritos de elaboración, mezcla y experimentación de cócteles surgieron mucho tiempo atrás. Hay pinturas del antiguo mundo grecorromano, en especial de las míticas fiestas bacanales (de gran difusión en el ámbito del Mediterráneo) donde se bebía sin límites en honor al dios Baco. Y mucho más cercano en el tiempo, hay imágenes y filmes famosos sobre el boom vivido en Estados Unidos a comienzos del siglo XX y la recordada “ley seca”, cuando los tragos comenzaron a elaborarse en secreto mezclando alcohol con jugos y otras bebidas para enmascarar su sabor. Así, el correr de los años ha ido perfeccionando la fabricación, incorporando elementos y herramientas modernas hasta lograr sabores sublimes gracias a “tres pasos”. El primero, es utilizar como base clásicos de alcohol destilado, como el ron, el whisky, el gin, el tequila o el vodka. A ellos se suma una segunda clase de ingredientes, que muchas veces logran el sabor principal, como el vermú, los jugos de frutas, vinos, huevos, cremas y elementos que enriquezcan la base. El tercer paso busca perfeccionar aún más la combinación y embellecer la copa, agregando color a la mezcla (con granadina y blue curazao, por ejemplo) y adornándola con frutas, cáscaras y hojas. Si se cumplen estos tres pasos, seguramente el resultado sea buen sabor y excelente presentación.

La barra en casa

Saber algunas técnicas y contar con los elementos indicados puede ser de gran ayuda para pasar un momento agradable con los amigos, que en verano caen a casa (o uno a la de ellos) con mucha más frecuencia y sin aviso. Qué mejor entonces que contar con algunos secretos y estar equipados para agasajarlos y agasajarse con buenos cócteles. Primero, hay que contar con una barra clásica o una mesa de dedicación exclusiva para hacer las bebidas. Debe tener cerca al menos dos tomas de corriente (para la licuadora y la luz), y suficiente espacio para las botellas. Además, se recomienda un banco alto para que el bartender asignado esté cómodo y si hay buena música ambientando, mejor. Es imprescindible contar con un buen cuarteto de bebidas destiladas (whisky escocés, ron, vodka y gin) y también con un fernet, algún energizante o licor dulce estilo Baileys o Amarula. Algo clave es el hielo —se calcula de medio a un kilo por persona— y las frutas de estación, con algún destacado, como puede ser el santo fruto brasileño: el maracuyá. A partir de allí, y contando con herramientas básicas como la licuadora (incluso la de mano), el mortero y la coctelera, solo resta seguir las recetas típicas y también animarse a experimentar.

Consejos de un experto

“Mi recomendación es salir un poco de la cerveza, el fernet y los tragos empalagosos. Abrirse a conocer nuevos sabores: amaros italianos, el vermú, las bebidas secas, y no quedarse con la idea de que un cóctel tiene que ser algo saturado de dulzor”, dice Andrés Silveira Jasquin, socio y gerente del bar Los Beatles, que reabrió sus puertas el pasado mes de octubre como “la gintonería del puerto” de Montevideo. Desde allí, junto con su amigo y socio Sebastián Cella —también bartender—, Silveira prepara tragos y tira algunos consejos. “Siempre recomiendo tomar calidad y no cantidad, siendo conscientes de lo que introducimos en el organismo”, dice remarcando la experiencia de compartir y disfrutar el ritual en familia y con amigos. “Y otro mito importante es el que dice que menos hielo en el trago es igual a más alcohol. El hielo es fundamental, cumple la tarea de mantener la temperatura y a menos hielo el alcohol empieza a aguar el cóctel y no queremos eso”, subraya. También recomienda utilizar las pieles de los cítricos para decorar en vez de las rodajas, ya que en ellas se encuentran los aceites esenciales que son más fuertes e interesantes que el jugo.

Destacados

Cóctel Americano. Es un clásico antecesor del Negroni, que surge a mediados del siglo XIX en Italia; su nombre se debe a la gran admiración de los americanos por este cóctel. Es refrescante, amargo con toque dulzón y cítrico en nariz. Para prepararlo, servir directo en vaso de whisky, con hielos grandes, 30 ml de vermú Rosso, 30 ml de Campari y completar con soda y piel de naranja.

Gin Skelter. Creado por Andrés Silveira en homenaje a Los Beatles y al gin, este trago es refrescante, con muchas capas de sabor que aparecen de a poco en el paladar. Para su preparación, batir en coctelera 60 ml de gin, 30 ml de vermú Punt e Mes y 30 ml de sirope. Se completa con jugo de pomelo y se sirve en vaso grande con mucho hielo, decorado con rodajas de pomelo y arándanos.

Caipiroska de maracuyá. Lleva 50 cc de vodka Absolut Pears, media lima y pulpa de un maracuyá con dos cucharadas de azúcar. Se prepara cortando la mitad de una lima en cubos y se coloca junto al azúcar en la coctelera. Se macera bien con un mortero y se suma la pulpa de un maracuyá con cinco piedras de hielo molido. Se agita por unos 10 segundos y se sirve en un vaso corto o de whisky.

Gin-tonic clásico. No hay horarios para este señor cóctel. Refrescante como ninguno, la mezcla del enebro del gin y la quinina de la tónica es un ensamble perfecto. Se prepara en copa balón con hielos grandes, donde se agregan 60 ml de gin y se completa suavemente con tónica, sin romper la burbuja del gas carbónico. Se remueve con una cuchara con un solo toque desde arriba hacia abajo para mezclar los ingredientes. Para el toque final, agregar una piel de limón o algún cítrico.

Aperitivo Julep. Sale de fusionar dos clásicos, como el Old Fashioned y el Mint Julep, formando un refrescante que ayudará a mitigar días de sofocante calor. Lleva destacados como el Chivas Regal (30 cc), Campari (20 cc) y agua con gas. Se completa con hojas de menta y dos rodajas de naranja. Se elabora en un vaso de trago largo donde primero se maceran las naranjas con la menta (sin romper las hojas). Luego se colocan tres piedras de hielo, el whisky, el Campari y el agua con gas. Se revuelve despacio y listo.

Sabor molecular

Muchas firmas brindan hoy servicios tradicionales de barra para fiestas y eventos. Es interesante averiguar si cuentan con el aporte de la tecnología derivada de la cocina molecular, como lo hace la empresa argentina DN Eventos. “Nosotros usamos mucho el jugo del licor de melón en pequeñísimas grageas. Es el mismo líquido, pero solidificado mediante un proceso científico de mixología. Así se prueba de otra manera a la habitual, y eso cambia la percepción: en vez de repartirse en la boca cuando se toma, las esferitas de licor explotan al morderse y generan una sensación muy distinta”.

La mixología de la que hablan es una disciplina de la coctelería moderna, cuyo creador es el físico-químico francés Hervé This. Él fue quien tomó en la década de 1980 la idea de manipular estados de la materia para crear nuevos sabores, sensaciones, texturas y efectos visuales en los cócteles, y así, permitir experiencias más interesantes en los bebedores.

Un bar de ayer y hoy

La aduana, el puerto y el barrio que los rodea son mosaicos de una pintura mágica, donde se mezclan pasado y presente, culturas e historias diversas. El bar Los Beatles, en la emblemática esquina de Pérez Castellano y Cerrito, es una conjunción de todo eso y puede observarse en su coctelería, con el gin-tonic como estandarte. Quien pase por allí puede disfrutar de diversos tragos, como un Old Fashioned y un Manhattan, o hasta de un clásico Medio y Medio sobre su mítica barra de mármol.