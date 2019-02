Titanes en acción: la nueva serie de superhéroes de Netflix que sorprende

Convengamos que mantener las expectativas en el mínimo era lo más recomendable. Ante la aplanadora del éxito Marvel –que viene acertando todo lo que propone y apenas si en sus últimas coproducciones televisivas con Netflix ha mostrado los primeros indicios de agotamiento– las producciones audiovisuales sobre personajes de DC –compañía dueña de Batman, Superman, Wonder Woman, etcétera– han resultado entre discretas y desastrosas. En cine recién ahora parecería que han asomado la cabeza con Aquaman; y en televisión mejor no entrar en muchos detalles al respecto del universo creado por Arrow, Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow. Cuando las primeras imágenes de Titans –apuesta fundamental para la empresa, con la que inauguran su propio servicio de streaming– comenzaron a circular, sólo se podía esperar lo peor. Un Robin ultraviolento, una Raven niña, una Starfire que ni siquiera parecía alienígena. Todo indicaba que, una vez más, DC había metido la pata.



Un inesperado debut



Pero llegó el episodio piloto –hoy ya todos pueden verse en Netflix, los 11 que componen su primera temporada– y la sorpresa fue mayúscula. La historia se centra en Raven (Teagan Croft), una adolescente problemática que siempre ha sabido que hay algo malo dentro de ella. Cuando todo se complique a su alrededor y los muertos se acumulen, sólo atinará a viajar a Detroit, a buscar a un joven que se le aparece en sueños. Un joven que pierde a sus padres en un accidente en el circo.



Ese joven no es otro más que Dick Grayson (Brenton Thwaites), quien otrora fuera Robin, pero una serie de diferencias que su mentor (sí, Batman) lo han hecho abandonar la capa y el antifaz, ya que ahora es policía en Detroit. Pronto se les sumará Kory (Anna Diop) una formidable guerrera con poderes ígneos pero quien no recuerda nada de sí misma (más allá de que Raven es importante y que debe encontrarla) y Beast Boy (Ryan Potter), un joven con la capacidad de transformarse en animales (todos ellos de color verde).



Pero no serán los únicos. La serie se propone muy sanamente como dentro de un Universo DC ya establecido y no pierde el tiempo explicando mucho nada. Las menciones a Batman, Superman y el resto de los personajes más conocidos es regular y en ningún momento complica. Cuando algún personaje tiene peso en la trama –como ser Halcón y Paloma o La Patrulla Condenada en los primeros episodios (aparecen muchos más, pero no los adelantaremos aquí para no arruinar la sorpresa)– están debidamente presentados con pelos y señales.

En Titans lo que predomina, lo que gana la partida con amplio margen, es el amor que la serie tiene por sus criaturas



La serie se presenta antes que nada como una road movie. Los personajes están constantemente en movimiento, escapando de esa conspiración que involucra a Raven, a quienes la persiguen y –por sobre todo– a aquello que sea que tiene dentro de sí y que puede causar el fin del mundo. Los personajes irán conociéndose entre sí y nosotros a ellos. Y si algo hace muy bien la serie es desarrollarlos. Ante las distintas encarnaciones fallidas de personajes de comic al cine o TV, en Titans lo que predomina, lo que gana la partida con amplio margen, es el amor que la serie tiene por sus criaturas. No son monigotes puestos allí para avanzar de fotograma en fotograma. Son personajes bien construidos, con su arco de desarrollo bien presentado y sobre los que nos va a importar, y mucho, su destino.



Lo mejor está por venir



La producción de Warner TV tuvo que poner muchos patitos en fila para desarrollar este proyecto. La idea de una serie de acción real sobre Titans ya había circulado en 2014, en una propuesta para la cadena TNT que terminó por cancelarla. Justamente, el artífice de esa idea fue el ganador del Oscar Akiva Goldsman, quien llevó sus petates a Warner y recibió refuerzos por parte de Geoff Johns y Greg Berlanti (uno de los principales guionistas de DC Comics y director de todo el proyecto de superhéroes DC en cine y el creador de todas las series televisivas de los personajes, respectivamente) quienes ofician todos como “showrunners” de la serie. Aunque tener entre sus filas al guionista de Batman Forever y Batman y Robin (Goldsman) o el responsable de mamotretos como Arrow (Berlanti) no presagiaba nada bueno, el resultado fue un éxito rutilante.



Los once episodios pasan volando y sirven de historia de origen. Vemos como los Titans se conforman como grupo y al mismo tiempo tenemos una muestra de la amplia variedad de personajes –héroes y villanos– que el Universo DC puede ofrecer. Hay cierto exceso de violencia gratuito, cierto es, y la temporada termina de cualquier manera (no tiene un final o cierre de la historia) pero con una segunda temporada ya confirmada (y una serie completa dedicada a La Patrulla Condenada, que nace como spin off de esta) solo nos queda esperar por lo mejor, que sin duda está por venir.

Otros datos

La Patrulla Condenada tendrá su propia serie a partir del 15/02. Repetirán todos los actores que ya hiciera su primera aparición en Titans, con la excepción del Jefe Niles Caulder, que será interpretado por Timothy Dalton. El estreno de la serie se realizará por DC Universe (el servicio de streaming de la cadena Time Warner) y después, eventualmente, por Netflix.