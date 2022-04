Tolerancia cero: las multas de decenas de miles de dólares con las que las aerolíneas buscan controlar los incidentes de "furia aérea"

Dos pasajeras acusadas de "comportamiento desordenado" han recibido las multas más altas jamás impuestas por la la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Getty Images Las aerolíneas estadounidenses han registrado un número récord de pasajeros tumultuosos desde inicios de 2021.

Las sanciones -que ascienden a decenas de miles de dólares- contra las dos viajeras acusadas de violencia, son parte de los US$2 millones en multas que ya han sido impuestas en lo que va de este año.

Las aerolíneas estadounidenses han registrado un número récord de pasajeros revoltosos y rebeldes desde inicios de 2021, con muchos incidentes generados en torno al rechazo a utilizar mascarillas antivirales durante el vuelo.

Las multas fueron anunciadas este viernes por el secretario de Transporte de EE.UU., Pete Buttigieg.

"Si estás en un avión, no seas necio y no pongas en peligro a la tripulación ni a los pasajeros del vuelo", declaró en el programa de la cadena ABC The View. "Si lo haces, la FAA te multará".

En uno de los incidentes, una pasajera de la empresa American Arilines que viajaba de Texas a Carolina del Norte recibió una multa de US$81.950 por amenazar con hacerle daño a uno de los tripulantes.

Uno de ellos había ofrecido ayuda a la pasajera después de que se había caído en el pasillo del avión.

La pasajera, que no ha sido nombrada, supuestamente luego empujó a otro sobrecargo y trató de abrir la puerta de la cabina. Mientras varios tripulantes intentaron sujetarla, ella repetidamente golpeó a otro miembro del personal en la cabeza.

Cuando finalmente la esposaron, "les escupió, golpeó con la cabeza, mordió e intentó patear a la tripulación y otros pasajeros", declaró la FAA en un comunicado de prensa.

En el otro incidente, la pasajera volaba con la empresa Delta Air Lines de Las Vegas a Atlanta. Se le acusa de tratar de "abrazar y besar a los pasajeros sentados al lado de ella, te caminar hasta el frente de la aeronave para tratar de salir durante el vuelo: rehusó regresar a su silla: y mordió a otro pasajero múltiples veces".

Esa pasajera, que también no se ha nombrado, fue físicamente controlada por miembros de la tripulación ahora debe pagar una multa de US$77.272.

Getty Images El 70% de los incidentes de indisciplina a bordo de los aviones fueron en torno a las reglas del uso de mascarillas, según la FAA.

Ninguno de estos incidentes tuvo que ver con el rechazo a adherirse a las medidas contra la covid.

En su entrevista con el programa The View, el secretario Buttigieg dijo que EE.UU. decidiría para el 18 de abril si extenderá el requisito federal de portar una mascarilla a bordo de los aviones y en los aeropuertos.

La FAA anunció una política de "tolerancia cero" contra los pasajeros tumultuosos en enero de 2021 y ha impuesto unos US$7 millones en multas desde entonces.

La agencia ha registrado 7.060 incidentes de "furia aérea" y señala que casi 70% de esos fueron en torno a las reglas del uso de mascarillas. Pero la tasa de incidentes ha bajado un 60% desde su punto más alto el año pasado.

