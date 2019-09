Caso Gavazzo: Toma dijo en la Justicia que el expediente se trató en tiempo "récord"

Miguel Ángel Toma, uno de los investigados por el fiscal Rodrigo Morosoli en el caso sobre la presunta demora u omisión en informar a la Justicia la confesión de José Nino Gavazzo en un Tribunal de Honor, dijo que su oficina trató el caso en "términos récord".

El secretario de Presidencia respondió de esa manera cuando el fiscal le preguntó si el análisis del expediente del Tribunal de Honor en el que Gavazzo confesó haber arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973 había corrido "por los carriles normales" o si se había tratado con mayor celeridad. Según publicó El País y confirmó El Observador con fuentes del caso, Toma respondió lo siguiente, cuando fue citado a declarar.

"Hay tres tipos de expedientes ministeriales. Los que tienen una extensión normal duran siete u ochos días en Presidencia. Esos son de trato normal. Después existen expedientes de alta complejidad donde Jurídica pide 'retiro a estudio'. ¿Por qué? Por la materia que se trata o proyectos de ley con connotaciones jurídicas o políticas o porque el asunto que viene tiene una complejidad jurídica. Estos demoran un tiempo mayor. Pueden hasta pasar un mes en Presidencia. Y tercero, están los expedientes de alta complejidad jurídica y alta sensibilidad política como es este caso. Este caso se tramitó en términos récord".

Morosli investiga la presunta responsabilidad penal que pudo haber tenido Toma, el presidente Tabaré Vázquez, el excomdandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y los seis militares que integraron los tribunales que juzgaron la conducta de Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira en los hechos conocidos como el "segundo vuelo" en 1976. Los tribunales determinaron que Gavazzo y Silveira pasaran a reforma por no informar a la Justicia que en 2010 había un militar preso siendo inocente, y de esta manera evitaron la presunta demora que hubiera supuesto esperar la intervención de la justicia penal por la confesión de Gavazzo.

Las declaraciones de Toma construyeron un relato "coherente" y "sin contradicciones" importantes con los otros testimonios, según dijeron a El Observador las fuentes de la investigación, aunque hay partes de su versión que seguirán siendo analizadas.

Hasta el momento, el más comprometido en la investigación es Manini Ríos, hoy candidato a presidente por el partido Cabildo Abierto, quien aún no pudo probar que puso en conocimiento al exministro de Defensa, Jorge Menéndez, de la confesión del extorturador antes de entregarle el expediente del tribunal en febrero de este año. Gavazzo realizó la declaración ante Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún en julio de 2018 y, de acuerdo a la versión del general, entonces se suspendieron las actuaciones del tribunal –tal como lo indica el reglamento– pero se retomaron enseguida, luego de conversar sobre el asunto con Menéndez, quien no habría puesto reparos en la decisión de no denunciar la confesión de Gavazzo en ese momento.

Sin embargo, el actual ministro de Defensa, José Bayardi, sostiene que tampoco hay pruebas de que las actuaciones del tribunal se hayan suspendido para analizar qué hacían con la confesión de la desaparición.

"Nunca fue comunicada la noticia criminal", dijo el secretario de Estado el 10 de abril.

Las reuniones

Lo que sí está probado es que el entonces ministro de Defensa recibió las actas del tribunal el 14 de febrero de manos de Manini Ríos, junto con un informe –que luego también recibió el presidente Vázquez–, con algunas conclusiones del caso y menciones a otros temas, como fuertes críticas a las actuaciones de la Justicia contra algunos militares que actuaron en dictadura, y que provocó su destitución como comandante en jefe el 12 de marzo.

De acuerdo a la versión de Toma ante Morosoli, seis días después, el 20 de febrero, recibió una llamada de Menéndez en la que le solicitó una reunión de urgencia para hablar sobre el expediente. El fiscal le preguntó si el 17 de febrero, durante un Consejo de Ministros en Durazno, había dialogado sobre el asunto con Menéndez –fallecido en abril–, pero Toma dijo que no. El secretario de Presidencia y hombre de confianza del mandatario dijo que hablaron del expediente el 20 de febrero, y relató algunos detalles de esa reunión:

"El contacto telefónico fue el 20 de febrero. Además yo no sabía por dónde venía el asunto. Ahí (en Presidencia) nunca se sabe por qué vienen los ministros. Hay que esperar lo que sea. Pero uno apronta su cabeza para un tema vinculado con la cartera del ministro. Vino el ministro (Menéndez) acompañado por dos asesores. Uno de ellos era el doctor Maeso y la doctora Nogueira. Y la conversación arranca de este modo: Instalan el expediente arriba de mi escritorio. Viene con un documento arriba (que es el informe de Manini Ríos). Yo lo miro de lejos. Nogueira hace una leve introducción de qué contenía el expediente. Y pone especial énfasis en el documento que había sido elaborado por el excomandante Guido Manini Ríos. Yo escucho con mucha atención. Y me habla de los contenidos de los fallos de los tribunales de Honor (del Ejército) que juzgaron las conductas de Gavazzo, Silveira y Maurente".

Según Toma, Menéndez le dijo lo siguiente: “Tenemos este asunto muy delicado, Miguel. Porque primero el comandante en jefe (Manini Ríos) hace una presentación de los fallos del Tribunal de Honor y dice cualquier cosa de la Justicia. Es algo bochornoso, es algo realmente espeluznante”.

El Ejecutivo no se realizó ninguna denuncia sino hasta poco después de que El Observador publicara la confesión del extorturador el 30 de marzo de este año.

Morosoli le preguntó a Toma entonces qué ocurrió en el Poder Ejecutivo luego de esa revelación, y esto contestó el jerarca, tal como lo publicó El País: "Ese día de mañana el presidente se comunica conmigo y me pregunta si la denuncia penal había sido hecha. Yo llamo al ministro y le pregunto. El tema lo tenía medio confundido al subsecretario (en referencia a Daniel Montiel). Él recién llegaba de un viaje", contó. En efecto, Daniel Montiel no había leído la nota ese día, tal como le respondió entonces a El Observador cuando se le consultó sobre el tema. Montiel, Menéndez, y los seis militares de los tribunales –el de Honor y el de Alzada, que ratificó el fallo del primero– fueron cesados el 1° de abril producto de este escándalo.

"Pero quien tenía todo muy claro era la doctora Josefina Nogueira porque dice: 'Estamos trabajando en el tema. Para hacer esa denuncia penal teníamos que trabajar despacio. Estoy trabajando yo sola. Tengo que disecar el expediente con tanta información. Lo que sucedió es que tenemos que trabajar con mucho orden'", continuó declarando Toma, que contó a continuación que de inmediato se comunicó con el presidente.

"Levanto el teléfono para llamar a Defensa. Y el presidente me dice: 'Miguel, que el expediente venga para acá en 45 minutos'. Entramos al consejo de ministros. El expediente ya estaba en Presidencia con las partes fundamentales fotocopiadas y autenticadas por el escribano de gobierno. Llamo a una asesora y le dije que pusiera en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. El presidente quedó muy angustiado por el hecho de que no se haya dado cuenta a la Justicia. En lo que es personal, creo que Defensa estaba trabajando en la denuncia penal”.