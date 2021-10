Topolansky: Lacalle Pou "ha tenido suerte" de que los ministros cesados "no le encajaron un piñazo"

La senadora del Frente Amplio y exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, cuestionó este viernes la gestión del mandatario Luis Lacalle Pou al frente del gobierno y lo definió como un presidente con "suerte", que "ha centrado el poder en sí mismo" sin ceder "ni una uñita".

"A mí me importa un bledo que el presidente haga surf, básquetbol o juegue al ping pong, es problema suyo. Pero yo tengo claro que rebajó los salarios, el presupuesto, las jubilaciones, tenemos más asentamientos, hay gente comiendo en las ollas populares y están faltando medicamentos en la salud pública. Se ha vuelto más presidencialista que nunca el gobierno, por eso yo no comparto esta conducción", dijo al semanario Crónicas.

"Es un presidente que ha centrado el poder en sí mismo, no cede ni una uñita, no trabaja en equipo. Yo no comparto que prácticamente no funcione el Consejo de Ministros. Él está obsesionado con estar presente, pero no ha estado en las ollas populares, donde duele", insistió.

Sus cuestionamientos a Lacalle también se trasladan al cese de los ministros Pablo Bartol, titular del Ministerio de Desarrollo Social, y Carlos María Uriarte, de Ganadería. La senadora discrepó con ambas decisiones y sostuvo que afectan al "plan de trabajo" de un gobierno que, por el momento, ha causado un "retroceso muy grande y perjudicial", según su visión.

"Se han cambiado ministros sin explicación. El cambio de Bartol y de Uriarte… ir a una reunión y que te digan “estás despedido” es tremendo. Ha tenido suerte de que no le encajaron un piñazo, porque es lo mínimo. Si vos vas a desarrollarle el plan de trabajo y el tipo te dice “estás despedido, porque preciso a alguien más dinámico”… en realidad no nos enteramos nunca de las razones. Y no te digo solo los ministros, se cambiaron muchos cargos en un año y medio", explicó.

La llegada de las vacunas contra el coronavirus al país es otro de los puntos clave que la legisladora le reprocha al presidente. En ese sentido, mencionó que desde el gobierno se "llenaron la boca con la libertad responsable", cuando, a su parecer, de no ser porque "el Frente Amplio empezó a llamar a sala" para reactivar la compra, "estarían muy cómodos con el mecanismo Covax y no se habrían movido".

"Conseguir vacunas para tres millones y medio es una papa, y así y todo hubo desorganización", consideró.

En otro pasaje de la entrevista, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo desconocer lo sucedido con los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), a quienes, a su juicio, "los echaron de la Torre Ejecutiva" sin dar explicaciones. La desvinculación de los referentes, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, del asesoramiento sanitario le "dolió en el alma", reconoció.

Topolansky contó que su mayor autocrítica sigue siendo haber perdido la elección presidencial de 2019 con el Frente Amplio y dio detalles de su relación actual con el gobierno formando parte de la bancada opositora.

"Nunca nos contestaron las propuestas que llevamos. Yo viví la crisis del 2002 y conocí la calidad humana de (Alejandro) Atchugarry (entonces ministro), que te recibía a las tres de la mañana, y capaz que no te solucionaba nada, pero tenía el don de gente, de escucharte, tratarte bien. Estos no", sentenció.