Sin aire acondicionado y con las mismas alfombras hace 14 años: paro en Casinos por condiciones en sala Parque Roosvelt

No funcionan los aires acondicionados, hace 14 años que no se cambian las alfombras, la sala se llueve, las máquinas no se renuevan. Estos son solo algunos de los motivos por los cuales los trabajadores de la sala de juegos de Casinos del Estado ubicada en Parque Roosvelt decidieron para su actividad el domingo 5 de marzo en reclamo de mejores condiciones. Se trata de 18 trabajadores del Estado más otros trabajadores que responden a la empresa HRU—parte del grupo Codere—. A partir de este lunes se plegaron a ellos otros funcionarios de distintas salas de Casinos del Estado.

En diálogo con El Observador, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado, Julio Piriz, asegura que además de que la sala Geant permanezca cerrada, este lunes 13 también cerrará la sala 18 de julio (esquina Yaguarón) y el martes 14 también pararán las salas de Montevideo Shopping, la de Las Piedras y la de Nuevocentro Shopping. Todas estas salas pertenecen a la sociedad mixta del Estado con HRU. "Puede sumarse alguna sala más del interior, pero hasta el momento no tenemos confirmación", apunta Piriz. Leé también El grupo Cipriani criticó proyecto del gobierno para juego online en casinos En medio de la ola de calor que azota al país el reclamo urgente que los trabajadores le hacen a la Dirección General de Casinos es restablecer el servicio del aire acondicionado. "Tenemos sociedad mixta con Codere y la parte privada es la que se hace cargo de reparaciones y de todos los servicios perisféricos; eso no está pasando y están sin aire acondicionado cuando hay temperaturas superiores a los 35 grados dentro de la sala". Pero este no es el único pedido. "También está el estado lamentable del local, de las condiciones de trabajo: se llueve la sala, no se proveen los repuestos para las máquinas ni se renueva el parque de máquinas que por contrato debe renovarse un 5% cada dos años", describe Piriz y sostiene que la empresa privada no ha cumplido con estas condiciones en ninguna de las salas que comparte con el Estado. La responsabilidad de las condiciones de las salas es de la empresa privada y es competencia de la Dirección General de Casinos controlar y fiscalizar el estado de las salas, detalla Píriz y aclara que los funcionarios no están solicitando ninguna prestación ni aumento salarial. "Todo tiene que ver con las condiciones laborales y el público", enfatiza el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado. La Asociación se reunirá este martes 14 de marzo en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) para negociar una posible salida del conflicto. Competencia desleal Algunos reclamos son más profundos de lo que se puede ver en las salas. Uno de los carteles que se puede leer al frente del Geant dice "competencia desleal", y es un claro ejemplo de los problemas que están por detrás. Consultado al respecto Piriz describe que HRU tiene un servicio de marketing y que "se lleva la base de datos de los jugadores" que están en las salas que gestiona en conjunto con el Estado y la utiliza para su negocio particular. "Se los invita al Casino Carrasco con beneficios, cenas y bebidas, a los clientes que están en las mixtas", describe Piriz y remarca que la competencia desleal radica en que los clientes migren hacia Carrasco donde las ganancias son 100% de la empresa privada y no se deben compartir con el Estado como sucede en las salas mixtas.