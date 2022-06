Tragedia en San Antonio: qué se sabe de los 51 migrantes que murieron de calor dentro de un camión en Texas

De entre los trasladados a los hospitales fallecieron 5 más, lo que eleva la cifra a 51 muertos en total, 39 hombres y 12mujeres.

Es hasta la fecha el caso más mortífero de tráfico de personas en la historia reciente de EE.UU., y afecta también a varias naciones ya que al menos 27 de los fallecidos eran mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños.

Y el hecho de que 62 personas viajaran hacinadas, sin ningún control sobre la puerta de acero del vehículo, sin ventilación, refrigeración ni ventanas, además de sin agua y a casi 40ºC de temperatura, prueba el desespero de los migrantes que intentan llegar como sea a EE.UU.

Según reportes, los sobrevivientes estaban "calientes al tacto" y sufrían de insolación y agotamiento por calor.

Hay muchos detalles de la tragedia que todavía no se conocen y hay más preguntas que respuestas, pero poco a poco las autoridades al frente de la investigación han publicado información sobre las víctimas.

La comisionada del Distrito 1 del condado de Baxer, Rebecca Clay-Flores, dijo el martes que 34 de los fallecidos ya han sido identificados.

Y la última actualización esa misma tarde indicaba que de los 16 rescatados con vida, cinco murieron en los centros de salud donde eran atendidos.

Según informó el diario The Texas Tribune, al menos cinco de los 62 pasajeros traficados eran menores de edad. Testimonios recogidos por periodistas en el lugar de la tragedia indican que en su mayoría son adolescentes.

Entre los muertos hay dos niñas de Guatemala, Griselda y Carla, según un tuit de la reportera de Reveal Aura Bogado, que aseguró que el padre de las menores confirmó sus muertes.

The father of two indigenous girls from Guatemala has confirmed their deaths in that trailer. These are the faces of the consequences of U.S. immigration policy.



Rest in peace, Griselda and Carla. pic.twitter.com/cpguf1EDqr