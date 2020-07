Transportistas de carga deciden medidas ante obligación de pagar test

A partir de este lunes todas las personas que pretendan ingresar al país por los pasos de frontera deberán presentar obligatoriamente un test negativo de coronavirus por la técnica de PCR realizado hasta 72 horas antes, como requisito para que se les permita la entrada o hacerse el estudio, cuyo costo es de alrededor de US$ 100. Si las personas tienen previsto permanecer en el país por más de siete días, deberán hacerse un segundo estudio para descartar la presencia del virus.

La medida dispuesta por el Poder Ejecutivo también abarca a todos los trabajadores del transporte internacional de carga por carretera, ya sean extranjeros o uruguayos. Los propietarios de los camiones advierten que no pueden asumir el costo de los test que deben realizarse los choferes profesionales para entrar al territorio una o dos veces por semana.

La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu), se reunirá en esta jornada para decidir qué posición se adoptará. De ese encuentro participaran entre 30 y 40 empresas que suman alrededor de 1.000 camiones.

En diálogo con El Observador, el presidente de Catidu, Mauro Borzacconi, adelantó que una de las alternativas que estará arriba de la mesa es el envío de trabajadores a seguro de paro. “Los análisis hay que hacérselos, pero no podemos absorber ese costo. Además, si hay que esperar un día se va a atrasar la operativa y eso va a tener un costo a sumar. Creo que hubo una desinteligencia al no consultar con nosotros que somos los que sabemos cómo funciona esto”, cuestionó el empresario.

Otras fuentes del sector consultadas por El Observador indicaron que el lunes habrá bloqueos de camioneros brasileños en los puestos aduaneros de Yaguarón, Chuy y Rivera que pueden afectar el tránsito normal de mercadería por esos puntos de la frontera. Esas acciones son impulsadas por gremiales y transportistas autónomos del país norteño. La misma medida se podría replicar por parte de empresas argentinas en los cruces dentro de su país e incluso empresas paraguayas que ingresan por la frontera de Salto con Concordia.

Quién lo paga

A nivel de las empresas uruguayas se entiende que el costo de entre US$ 90 o US$ 100 deben correr por cuenta de los dueños de las cargas o en su defecto por el gobierno. “La pregunta hay que hacérsela a los importadores y a los exportadores. En un flete de US$ 1.000 es el 10%, pero en una mercadería que vale US$ 50.000 la incidencia es totalmente distinta. Nosotros queremos seguir trabajando, ahora si la construcción estuviera cerrada no se necesitaría traer toda la materia prima que se trae, por ejemplo. No pueden obligar a pagar lo que no podemos”, afirmó Borzacconi.

Por otro lado, el Consejo Empresarial del Transporte de Cargas por Carretera del Mercosur (Condesur) indicó que los objetivos principales deben ser preservar la salud pública y garantizar el suministro a los países. Tras considerar que las medidas sanitarias no son factibles para la actividad se definió preparar una propuesta para un protocolo de salud con acciones destinadas a prevenir la propagación del virus.

“Si no hay un retorno breve o un intento de buscar una solución viable para todos, los representantes del sector privado no descartan la posibilidad de recurrir a medidas extremas”, dice una resolución de Condesur emitida en las últimas horas.

"El sector no tiene forma de asumir un valor de US$ 100 por prueba para cada entrada al territorio uruguayo. El consejo consideró que el monto excedería los US$ 500 mil por mes. La actividad, que hasta entonces se consideraba esencial, está siendo penalizada nuevamente”, añade el texto al que accedió El Observador.

Además, la Asociación Brasilera de Transportadores Internacionales (ABTI) reclama que Uruguay acepte el resultado de pruebas rápidas de coronavirus cuyo costo es más económico (alrededor de US$ 20), en lugar de los PCR, según un comunicado emitido en los últimos días.

El tema también se sigue de cerca por parte del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines) (Sutcra). “Estamos pendientes por si se les ocurre que los trabajadores tienen que pagar algo. Está claro que nuestra posición es que el dueño del transporte o el dueño de la carga debe asumir todos los costos”, afirmó a El Observador el dirigente sindical Marcos Lombardi.

También se indicó que en horas pico se están generando atrasos de hasta 3 horas para completar el trámite, de acuerdo a lo que han manifestado algunos trabajadores que han pasado por los puestos de control durante días pasados. Los chóferes del transporte de carga están exentos de la cuarentena obligatoria al ingresar al país, añadió Lombardi.