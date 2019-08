Tras cruce con Novick, Talvi mostró vergüenza y aprendió "una regla": "nunca respondas a las provocaciones"

El candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo que estaba “avergonzado”, tras el cruce que este viernes mantuvo con el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, en el programa Desayunos Informales.

“Intento ser solvente en políticas de Estado pero soy nuevo en política electoral. Ahora aprendí esta regla: Nunca, nunca, nunca, respondas a las provocaciones. Es doloroso en lo humano y pésimo en lo político. Estoy avergonzado”, escribió en un tweet el líder de Ciudadanos.

Novick y Talvi coincidieron en el estudio del programa matinal y mientras estaban fuera del aire se dio el cruce a raíz de dichos de Novick, que había sido entrevistado antes que él.

“Le quiero decir a Talvi que tenemos 27 equipos de trabajo con más de 200 técnicos y decenas de propuestas y un programa. Le quiero decir a Talvi que hay que dejar de decir que no y ser más humilde porque este país lo tenemos que construir entre todos y todos tenemos algo para aportar”, dijo Novick en su entrevista en el programa. El candidato por el Partido de la Gente le dejó el programa de su partido en la mesa, para que el economista colorado lo leyera.

Mientras que Talvi se aprontaba para sentarse en el lugar que había dejado Novick se dio el cruce: “También vengo de una familia humilde, a mí nadie me va dar lecciones de humildad”. “¿Humilde de Carrasco? Andá”, contestó Novick.

Cuando empezó la entrevista con Talvi, los periodistas hicieron referencia al cruce con Novick. "Nadie me va a dar a mi lecciones de humildad", dijo al aire el candidato colorado.

Talvi había expresado en otras instancias que no estaba en sus planes incluir al Partido de la Gente y a Cabildo Abierto en un eventual gobierno, ya que "son partidos que son unipersonales" y que "mañana, si Cabildo Abierto pierde a su líder y el Partido de la Gente pierde a su líder, se terminó, no existen más”. También había dicho que ambos partidos no tenían representatividad ni un programa con propuestas definidas, y que este era el motivo por el cual no los incluía. En respuesta, Novick había dicho que el candidato colorado actuaba con "soberbia y arrogancia".