Tras intento de venta frustrado, el gobierno se ilusiona con reflotar Envidrio

La aparición de inversores regionales interesados en comprar Envidrio ilusiona al gobierno y podría significar la reincorporación de 37 trabajadores.

Según informó Búsqueda y confirmó a El Observador Gabriel Ferreira, director de la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), existen inversores de Argentina, Brasil y Chile que incluso ya estuvieron en Uruguay visitando las instalaciones de la fábrica de vidrio en el PTI del Cerro.

La reactivación de Envidrio es uno de los objetivos que se ha trazado el gobierno y particularmente el ministro de Ambiente, Adrián Peña. El jerarca dijo el pasado 9 de mayo, durante su comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, que esta reactivación sería fundamental desde el punto de vista ambiental. "Hoy no tenemos solución para el vidrio y la necesitamos de manera urgente", alertó.

La fábrica de vidrio dejó de producir en diciembre de 2019 por incapacidad para hacer frente a sus obligaciones. La empresa tiene una deuda de más de US$ 50 millones contando con las del Fondo para el Desarrollo – Instituto Nacional del Cooperativismo (Fondes-Inacoop), Bandes, BPS, UTE, Cousa y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Venta frustrada

El año pasado, la empresa estadounidense Uniglass LLC tenía previsto invertir casi US$ 4 millones en Envidrio. Entre US$ 300 mil y US$ 700 mil para el mantenimiento correctivo de la fábrica y unos US$ 3 millones por concepto de capital de trabajo, generando 168 puestos de trabajo. Se esperaba que la empresa pudiera estar nuevamente en funcionamiento a mediados de noviembre de 2021. El propietario de Uniglass es el empresario venezolano Juan Carlos Vaamonde.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) no aceptó esa propuesta formal presentada por la empresa Envidrio (Ebigold SA) por entender que no daba garantías suficientes. Por este motivo, la empresa fue a liquidación tras una junta de acreedores.

Se renueva la ilusión

Gabriel Ferreira, director de AUPE, explicó a El Observador que desde la asociación lograron superar el primer reto que implicaba Envidrio: poder venderla como una única unidad productiva.

Ferreira explicó que la mayoría de los bienes de Envidrio están prendados por tres acreedores: UTE, Fondes – Inacoop y Bandes Venezuela, por lo que estos podrían vender por separado las partes que le corresponden a cada uno. A su vez, el predio dónde está ubicada la empresa – el Parque Tecnológico Industrial del Cerro – es propiedad de la Intendencia de Montevideo (IM).

Esto significó un desafío pero finalmente todas las partes implicadas dieron el visto bueno para poder vender la empresa como una única unidad productiva y definir las bases de un llamado a licitación.

La planta como unidad productiva está tasada en US$ 20 millones y no podría negociarse por menos de US$ 10 millones ya que la Ley N° 18387 (Ley de Proceso Concursal) exige que la oferta sea superior al 50% del valor de tasación. Sin embargo, Ferreira explicó que se plantea la posibilidad de poner la base del llamado en US$ 7,5 millones.

Dante Fernández

Ferreira también informó que a través de Uruguay XXI – la empresa de promoción de exportaciones, inversiones e imagen del país – se contactaron con inversores interesados de la región que vinieron a inspeccionar la planta. “Vinieron de Argentina, Brasil y Chile. En principio, quedaron gratamente impresionados por el estado de conservación de la planta, que está prácticamente nueva”, destacó.

En esa línea, indicó que es “inminente” que en el corto plazo se realice un llamado a licitación para que se presenten ofertas dentro de 60 días. “Somos optimistas de tener receptividad por parte de inversores”, agregó.

El director de AUPE explicó que el tiempo que demorará la realización del llamado a licitación va a depender de que el juez de concurso de Primer Turno, Leonardo Méndez, “le de el visto bueno a las condiciones del pliego”.

“A partir de eso ya empezaremos a dar publicidad y recibir a los interesados. Quizás algunos quieran ver nuevamente la planta o quizás aparezca algún otro, pero estamos muy cerca de que podamos concretar una salida”, estimó.

Con el cierre definitivo de Envidrio, fueron 100 los trabajadores despedidos, que se ampararon en la Ley N° 19690 que refiere a la creación del fondo de garantía de créditos laborales en el ámbito del BPS debido a la insolvencia del empleador.

Con esta nueva inversión, Ferreira indicó que 37 e esos trabajadores podrían volver a ser contratados y que eso “no es visto como un obstáculo”. “Es un estímulo para el proyecto porque son gente que ya está capacitada en operar la planta y son también quienes han estado trabajando en el cuidado y el mantenimiento de las máquinas”, añadió.