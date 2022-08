Tras denuncia en fiscalía, exjuez de fútbol Popovits tuvo que pedir disculpas a jerarcas arbitrales en redes

El exárbitro Gabriel Popovits pidió disculpas tras un acuerdo al que llegó en Fiscalía con sus denunciantes, los árbitros Roberto Silvera, José Villalba, Juan Cardellino, Marcelo de León y Adrián Sánchez. Los integrantes del departamento de arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del Colegio de Árbitros lo denunciaron por sus dichos en entrevistas, los que consideraron injuriantes, y por los tweets que emitía en forma anónima desde la cuenta @ArbitrajesU.

El abogado de los denunciantes, Eduardo Sasson, dijo a El Observador que estas manifestaciones comenzaron cuando a la árbitro Claudia Umpiérrez —esposa de Popovits— la bajaron de categoría. Si bien sospechaban que era él quien estaba detrás de la cuenta anónima, esto fue confirmado por Interpol, que geolocalizó la cuenta en el lugar de trabajo del exárbitro. Cuando fue citado a declarar en Fiscalía, reconoció ser él.

Los denunciantes entienden que Popovits vulneró los artículos 333 y 334 del Código Penal, que establece que debe ser castigado todo aquel que acuse a otro un acto que de ser cierto pudiera dar lugar a un procedimiento penal o disciplinario, o aquel que exponga a otro al odio o al desprecio público. Así como también el que afecte de cualquier manera la rectitud o el decoro de otra persona.

En su denuncia, a la que accedió El Observador, adjuntaron 15 tweets y textuales de dos entrevistas en las que, a su entender, el exárbitro cometía esos delitos. "Fue un gran trabajo que hicimos con las defensas, el equipo de Delitos Informáticos y la fiscal Brenda Puppo. Es un importante final. El honor de debe ser un bien jurídico respetado en un estado de derecho", agregó Sasson.

En algunos días hablaremos de quienes integran la Comisión de Arbitraje de la AUF. Van a darse cuenta que hay cada personaje... Y los clubes de la @AUFOficial se preguntan porque el arbitraje uruguayo está como está... pic.twitter.com/xKNK3lEqdV — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) December 28, 2020

Respecto de este tweet, por ejemplo, alegan que con la primera foto aluden a Villalba, oriundo del departamento de Canelones y por ende "canario". Con la última a Silvera, que es apodado "el perro", con la imagen del cura a Pastorino y con el niño a Sánchez.

El árbitro del clásico iba a ser Andrés Cunha. Pero el Colegio de Árbitros recibió una "sugerencia" y se cambió...



Los integrantes de la Comisión de Árbitros cobran un sueldo de la @AUFOficial y cumplen lo que se les ordena.



Hay una cosa que se llama dignidad. Se tiene o no... pic.twitter.com/BMgx29Pdfq — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) February 1, 2021

La única acción que va a tomar la @AUFOficial es poner en un cargo de dirección en el Colegio de Árbitros a Marcelo De León, que solo puede entrar por su amistad con Ignacio Alonso.

También van a acomodar a Roberto Silvera y Cardellino q ya están.



O sea, no van a cambiar nada! https://t.co/a0qNJ2Cm6J — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) March 1, 2021

"No solo se denostan sus cualidades y trayectoria profesional, sino que también se hace referencia y atribuye nuevamente manejos carentes de probidad", expresa la denuncia.

Además, salió en defensa de su esposa, Claudia Umpiérrez y acusó a los denunciados de persecución sindical, que afirman es inexistente.

La Dra. Umpiérrez quiso transparentar el arbitraje.

Al perder las elecciones, Ignacio Alonso y De León, que no se llevan bien con la transparencia, comienzan a perseguirla a ella y su grupo. La quieren echar.



Es una acción contra ella, pero un mensaje para los demás árbitros... https://t.co/0zcVo20fcn — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) March 2, 2021

En otro tweet del 3 de marzo del 2021, se refirió a los seis denunciantes acusando a cuatro de ser operadores de los dos restantes.

Estas son las personas que integran la Comisión de Árbitros del Colegio de Árbitros de la @AUFOficial



Son los que ejecutan las órdenes de Ignacio Alonso y Marcelo de León.



Qué bueno sería que se dejen de temas menores y comiencen de una buena vez a trabajar con los árbitros. pic.twitter.com/bswb4nJd7u — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) March 3, 2021

A De León, además, lo acusó de apropiación indebida.

Durante la gestión De León en 2019 en AUDAF faltaron 2 millones de pesos de reintegros gremiales que la @AUFOficial NO pagó!



Al fin del mandato, De León presentó una carta firmada por Victoria Díaz comprometiéndose al pago



Hasta hoy NO devolvieron un peso



Dónde está la plata?? pic.twitter.com/YWVd1MIHt2 — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) April 27, 2021

En otro orden, en entrevista con Sport 890, había dicho: "En esa reestructura me echan a mi que soy pareja de la candidata a presidenta, echan al candidato a vicepresidente Oscar Rojas, descienden al pro-secretario y echan al candidato a tesorero. A ver… acá el que no lo quiere ver no lo quiere ver, pero si tiene cuatro patas, es peludo y ladra, es un perro. Entonces, a los 3 días de perder las elecciones, nos echan a todos los que integramos la plana superior de la lista. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No te metas".