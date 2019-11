Tras un año complicado, la producción citrícola mejoró en 2019

Un crecimiento de la producción citrícola en 2019 permitió recomponer los volúmenes de exportación de la zafra 2018, un año complicado a nivel climático con granizo y un pronunciado déficit hídrico.

El aumento de la productividad y de las exportaciones fue posible gracias a una recuperación de la reconversión varietal, de nuevas inversiones y apertura de mercados.

Según datos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, la superficie citrícola abarcó 14.000 hectáreas en 2018 y la producción alcanzó las 217.000 toneladas, 18% por debajo de la zafra anterior. De igual forma, se informó que la producción fue encabezada por la naranja, con 106.000 toneladas, seguida por la mandarina con 71.000 toneladas y el limón, con 38.000 toneladas.

El panorama para este sector es aun más alentador, dado que se prevé un incremento de la producción a pesar que se desconocen los datos de la División de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) de 2019.

Del total producido en 2018, el 41% fue destinado a la exportación.

Las colocaciones de fruta cítrica en el exterior reportaron US$ 63 millones entre enero y octubre de 2019, alrededor de 90% del valor exportado de frutas frescas por Uruguay, una cifra similar a la registrada en igual lapso del año anterior.

La mandarina lideró el ingreso, con US$ 27 millones entre enero y octubre pasado, con 28.500 toneladas colocadas. En segundo lugar, se ubica la naranja con ingresos por US$ 23 millones y 43.000 toneladas exportadas; y el tercer puesto lo ocupa el limón, con US$ 13 millones y 16.000 toneladas colocadas.