Trump a los demócratas que quieren destituirlo: "¡No puedes acusar a alguien que no ha hecho nada malo!"

Impulsado por un fuerte apoyo republicano y buenos datos de empleo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó este viernes hacia Misisipi para intervenir en un acto de campaña en el marco de su lucha frontal contra el proceso legislativo que puede terminar en su destitución.

"Los demócratas están locos, son lunáticos", dijo Trump a los periodistas antes de abandonar la Casa Blanca en el helicóptero Marine One.

"No se puede acusar a un presidente que tiene el mejor desempeño económico en la historia de nuestra nación", señaló.

You can’t Impeach someone who hasn’t done anything wrong!