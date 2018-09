Trump afirma que Nike lanzó "un mensaje terrible"

La campaña publicitaria que conmemora los 30 años del lema "Jus Do It" impulsada por Nike, redundó en severas criticas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en un boycott por parte de algunos usuarios en las redes sociales.

La polémica se desató este lunes, cuando se conoció una de las figuras que viste la campaña: Colin Kaepernick, ex jugador de fútbol americano en la NFL y símbolo de las protestas antirraciales en Estados Unidos.

El anuncio mostró el rostro en blanco y negro del ex jugador de 30 años con el mensaje "Cree en algo, inclusive si implica sacrificarlo todo" y las redes sociales explotaron. Más de 30.000 personas tuitearon con la etiqueta #NikeBoycott, colocándolo entre las principales tendencias de Twitter. Incluso hubo personas que publicaron imágenes de ellos mismos quemando su ropa.

Trump, quien ya había opinado en contra de las protestas antirraciales duante el himno nacional, se sumó a la polémica:

"Creo que es un mensaje terrible que (Nike) está enviando (.) tal vez haya una razón para hacerlo, pero creo que es un mensaje que no debe ser enviado. No hay ninguna razón para eso"

El mandatario, a pesar de ser un duro crítico de las protestas que comenzaron con Kaepernick, reconoció que Nike "tiene derecho a tomar sus propias decisiones comerciales". "Por otra parte, nuestro país es así, tenemos ciertas libertades para hacer cosas que otras personas creen que no deberías hacer", agregó el presidente estadounidense



Fue durante 2016 que el jugador lideró una oleada de manifestaciones antirracistas, donde empezó a arrodillarse en el campo mientras sonaba el himno nacional en signo de protesta. Sin embargo, la marca, tuvo en cuenta la imagen del ex jugador, quien, según medios locales, fue contratado desde 2011 para formar parte de su nómina de deportistas patrocinados pero que desde 2016 no usaba su rostro.



"Creemos que Colin es uno de los atletas más inspiradores de esta generación, que ha aprovechado el poder del deporte para ayudar a que el mundo avance", dijo Gino Fisanotti, vicepresidente de marca de Nike para América del Norte, según un reporte de ESPN. Nike producirá ropa nueva de Kaepernick, que incluye unas zapatillas y una camiseta.



A pesar de las reacciones negativas, también hubo un gran número de usuarios que respondieron de manera positiva a Nike por su preocupación por los temas sociales. Además figuras del deporte como Lebron James, Kevin Durant, Serena Williams y Chris Paul manifestaron su apoyo publicando el anuncio en sus cuentas de instagram.



Expertos en marketing creen que el reconocimiento de marca generado por los anuncios será exitoso en el largo plazo, pese a los llamados de boicot en las redes sociales.

Falta de respeto

Las protestas durante el himno nacional, que se multiplicaron, han provocado la ira de algunos seguidores de la NFL y del presidente estadounidense Donald Trump, quienes han dicho que los jugadores le faltan el respeto a la bandera estadounidense y al Ejército.

El 10 de agosto pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a reclamar que no se pague a los jugadores de la liga profesional de fútbol americano que protestan durante el himno nacional antes de los partidos.



"Los jugadores de la NFL están de nuevo en acción, arrodillándose cuando deberían estar orgullosos del Himno Nacional. (...) ¡Que se mantengan orgullosamente de pie durante su himno nacional o que sean suspendidos sin paga!", exclamó Trump en su cuenta oficial de Twitter.



Kaepernick y otro ex jugador de los 49ers, Eric Reid, no han sido fichados por ninguno de los 32 equipos de la NFL desde que sus protestas se propagaron por la liga. Ambos han presentado quejas de colusión contra los propietarios de las franquicias.

(Con información de El Cronista, EFE, Reuters)