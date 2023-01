Trump comenzó su campaña presidencial hacia 2024 con acusaciones de "corrupción masiva" a la actual administración de los Estados Unidos

Este sábado, Donald Trump arrancó su campaña para las primarias republicanas y su posterior vuelta a la Casa Blanca. Lo hizo en la ciudad de Salem, del estado de Nueva Hampshire, y Carolina del Sur, dos estados que se cuentan entre los primeros en organizar las primarias a principios de 2024.

En ambas, obviamente, criticó duro a la gestión del presidente Joe Biden.

En la primera de sus disertaciones, durante la reunión anual del Partido Republicano en Salem, Trump comenzó parodiando a sus adversarios políticos: “Dijeron: ‘Él no está haciendo mítines, no está haciendo campaña. Tal vez haya perdido ese paso’. No comprendieron que ahora estoy más enojado y más comprometido que nunca”.

Luego, se dedicó a repasar su agenda de campaña, haciendo hincapié en sus dos grandes obsesiones: terminar con la inmigración y con el crimen. “Mi política será totalmente opuesta a la del presidente Joe Biden”, dijo al respecto. Cuestionó la decisión de los demócratas de cambiar el calendario electoral, y acusó al actual mandatario de “destrozar vergonzosamente esta adorada tradición política”. Justamente, por este nuevo cronograma, Nueva Hampshire, donde Biden terminó en quinto lugar en las elecciones de 2020, pasó al primer estado en realizar las elecciones primarias. “Espero que recuerden eso para las elecciones generales”, advirtió a los miembros de su partido.

En la misma reunión, Trump se vanaglorió de haber presionado con éxito al gobierno mexicano durante su mandato (2017-2021) para que cediera en materia migratoria. “Fue fácil hacer que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptara el programa Quédate en México”, dijo en alusión al programa que obliga a migrantes y refugiados a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelven sus peticiones de asilo.

En la tarde del mismo sábado, en Carolina del Sur, el ex mandatario presentó a su equipo de liderazgo. “Juntos completaremos el asunto pendiente de hacer que los Estados Unidos vuelva a ser un país grandioso”, dijo.

Allí, luego de criticar las políticas de Biden y los demócratas, se dedicó a realizar comentarios despectivos sobre las personas transgénero y a burlarse de quienes promueven el uso de estufas y autos eléctricos. Señaló que fue durante su presidencia que se hicieron los esfuerzos más grandes para aumentar la producción de petróleo.

“Tenemos planeadas grandes manifestaciones, más grandes que nunca”, dijo, desestimando las especulaciones sobre su posible alejamiento de la arena política.

En un claro ataque contra la Justicia, tildó de "pocilga" el garaje de la residencia de Biden en la ciudad de Wilmington, Delaware, en la cual se encontraron varios documentos clasificados de la época en que el actual mandatario era vicepresidente de Barack Obama.

"Al único al que la Justicia persigue es a mí. Nadie es procesado por sus delitos, sólo me persiguen a mí", señaló en referencia al allanamiento que el FBI había realizado en agosto del año pasado a su mansión de Mar-a-Lago (en Palm Beach, en el sureste de Florida) y los cargos de fraude fiscal contra la Organización Trump.

Si bien no se descarta que en los próximos meses lo hagan Ron DeSantis (actual gobernador de Florida), Nikki Haley (embajadora ante la ONU durante la presidencia de Trump) y Mike Pence (ex vicepresidente), Trump es el único político que declaró su candidatura para 2024. “Lo hago para enfrentar los colosales desastres que Joe Biden está dejando a su paso. Lo que están haciendo es envenenar a nuestro país", dijo, volviendo a criticar la seguridad fronteriza de la actual Administración.

Y en los dos actos cerró con un clásico de sus apetencias: "Detuvimos a los comunistas, detuvimos a los marxistas. Y si no los detenemos la próxima vez, creo que esto será el final".