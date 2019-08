Trump con poder para exigir salida de empresas estadounidenses de China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que el presidente, Donald Trump, tiene la autoridad para obligar a las empresas estadounidenses a dejar de hacer negocios en China, pero destacó que el presidente aún no lo ha hecho.

Mnuchin, quien habló en el programa "Fox News Sunday" desde Francia, donde asiste a la cumbre del G7 con Trump, dijo que la autoridad proviene de la International Emergency Economic Powers Act, una ley federal aprobada en 1977.

La ley otorga al presidente poderes para regular el comercio internacional frente a una "amenaza inusual y extraordinaria" desde el extranjero a la política exterior de Estados Unidos, la seguridad nacional o la economía. Pero nunca se ha utilizado para inclinar la balanza en una disputa comercial.

"Él tendría la autoridad para hacer eso...él no lo ha hecho", dijo Mnuchin. "Creo que lo que estaba diciendo es que está ordenando a las compañías que comiencen a buscar", agregó.

El gobierno de Trump quiere que las empresas estadounidenses operen en lugares donde "los socios comerciales nos respeten y comercien con nosotros de manera justa", añadió Mnuchin.

El viernes, Trump hizo sonar las alarmas justo antes de anunciar un incremento en los aranceles a las importaciones chinas.

"Se le ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen a buscar de inmediato una alternativa a China, incluyendo llevar a sus compañías a CASA y hacer sus productos en ESTADOS UNIDOS", escribió en un tuit.

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,....