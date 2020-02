Tutor online, un oficio para siempre

Casi nadie puede aconsejarnos sobre la carrera que debemos emprender y mucho menos sobre los caminos profesionales que podemos tomar si decidimos reinventarnos profesionalmente desde el trabajo que ahora tenemos. Por eso la aparición de un perfil profesional como el del tutor online puede resultar de gran ayuda para cualquier estrategia de reskilling (readaptar las habilidades profesionales necesarias). Además, se trata de un nuevo oficio digital con una alta demanda en un sector en el que las únicas vías hasta ahora eran las oposiciones o trabajar en instituciones privadas.

Juanjo Amorín, fundador y CEO de Edix, advierte de que "se trata de un perfil aplicado a la formación online, no a la presencial". Como es lógico, uno de los grandes problemas en este caso es que no hay dónde formar a este tipo de profesionales. Por ahora, este oficio digital se nutre de los perfiles que salen de las facultades de Educación y Psicología. Resulta curioso que hoy sea posible estudiar para ser coach, pero no existe una formación específica para convertirse en tutor online.

La Unesco ya ha advertido de que en 2030 harán falta 69 millones de nuevos profesores en el mundo, y parece evidente que los expertos en tecnología educativa y competencias digitales, muy ligados a la pedagogía y a la tecnología emergente, van a ser profesionales muy demandados en los próximos años.

El tutor online encuentra además nuevas e interesantes posibilidades ante la creciente demanda de planes personalizados de formación, sobre todo por la tendencia a que cada vez más profesionales sientan la necesidad de trazarse un plan de readaptación de sus capacidades y habilidades laborales y necesiten ayuda para detectar qué carrera, curso o master se adapta a las necesidades de ese cambio.

Amorín explica que el tutor digital "es un coach que está pegado al alumno-cliente para mejorar conocimientos y habilidades, y para hacer de rastreadores y plantearle preguntas que hagan que pueda replantearse su carrera". Hay tutores online con salarios que van desde los 20.000 euros anuales, pero existen coach permanentes que cobran por proyecto y se encargan de varios alumnos. Puede ser una relación para toda la vida, en la que el tutor diseña los itinerarios formativos de aquellos profesionales que pretenden cambiar de oficio o de profesión, o de los que quieren adquirir nuevas habilidades o reciclar las capacidades que les lleven a un cambio de carrera.

Estos nuevos profesionales son asimismo entrenadores personales que usan metodologías basadas en la observación de su cliente-alumno.

Amorín cree que, además, el tutor digital puede tener un papel determinante para ayudar al alumno usuario de cursos online, y apoyarlo para que no los abandone, haciendo un seguimiento y asesoría que permita solucionar los problemas de desmotivación que surgen en la formación online.

Los nuevos perfiles de tutor online también son expertos en la planificación y metodologías ágiles para hacer más eficaz esta formación. Planifican el tiempo y gestionan los cambios necesarios para encuadrar en la vida del alumno los programas que necesita para su reinvención profesional: "El tutor online ayuda a modular las intensidades, porque conoce la agenda del cliente-alumno. Le facilita la planificación y el uso de metodologías agile".

A todo esto se añade que el tutor online se especializa en el recorrido del alumno. Los hay por áreas temáticas que aconsejan acerca de lo que se debe estudiar -son verdaderos especialistas temáticos-, y hay que tener en cuenta que es posible convertirse en tutor online de una institución como el MIT desde su casa, ya que esta ocupación no exige estar físicamente en una sede educativa y tampoco estar pegado físicamente al alumno-cliente.

Un nuevo tipo de cazatalentos

Una posible salida profesional para los tutores online tiene que ver con el consejo y asesoría sobre empleo, pero también con la faceta de consultoría a la que tienden cada vez más los cazatalentos y empresas de selección. Ya no basta con identificar y escoger a los candidatos. Las empresas necesitan que éstos, además de aptos para el puesto, estén adaptados a la posición, con la formación y habilidades exigidas. La CEO de The Muse, Kathryn Minshew, asegura que "los sistemas y modelos actuales de búsqueda de empleo han perdido claramente la capacidad de tratar a los candidatos de una forma individualizada", y por eso la "start up" que fundó se enfoca básicamente a orientar y guiar en su carrera a quienes buscan empleo. Los clasificados de empleo dieron paso a los portales, que evolucionaron hacia modelos de segunda y tercera generación; los cazatalentos o empresas de selección se han tenido que acostumbrar a un nuevo escenario presidido por la democratización que impone la tecnología; las empresas adquieren una autosuficiencia nunca vista y numerosas 'start up' tratan de convertir en un negocio rentable las soluciones diferentes que ayudan a encontrar un puesto de trabajo o a orientar a los candidatos.

Los tutores online colocan en el mercado a sus alumnos-clientes y pueden asesorarlos a largo plazo, pero no los colocan en una compañía. A pesar de todo, hay una posibilidad real de empleo para los tutores online en esa nueva faceta de consultoría a la que hoy se dedican los cazatalentos y empresas de selección.

Fuente: Expansión - RIPE