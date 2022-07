Twitter demanda a Elon Musk para hacer cumplir el acuerdo de compra

Cortejada y luego rechazada por el hombre más rico del mundo, Twitter parece estar bien posicionada para ganar una batalla judicial con Elon Musk por una tasa de ruptura de al menos US$ 1.000 millones. Pero la compañía no saldrá ilesa.

El desenlace de la saga entre la empresa y el multimillonario dejó desconcertados a los observadores. "Fue una de las historias de negocios más locas de la historia" sintetizó el analista de la firma de inversiones Wedbush, Dan Ives.

"Creo que comenzó como un show de circo y está terminando como un show de circo", dijo Ives.

El viernes Musk envió una carta a Twitter diciendo que se retiraba del controvertido trato que hizo en abril, que consistía en comprar la plataforma a razón de US$ 54,20 por acción, o un total de US$ 44.000 millones.

Sin embargo, acuerdos de fusión de este tipo están diseñados para evitar que los compradores se echen para atrás y decidan retirarse, según explicó la profesora de derecho en la Universidad de Tulane y especialista en litigios corporativos, Ann Lipton.

Musk acusó a la red social de entregar "declaraciones engañosas" sobre el número de cuentas falsas en su plataforma. Sus abogados también señalaron que Twitter despidió empleados y frenó contrataciones, una práctica que consideran contraria a la obligación de la compañía de continuar operando con normalidad.

Según Lipton, esos argumentos pueden tener asidero pero no ameritan salirse por completo del negocio. "No es suficiente, a menos que él pueda mostrar que las declaraciones (sobre cuentas falsas) no solo son falsas, sino que ponen en tela de juicio las bases fundamentales del acuerdo", explicó.

"Da toda la impresión de que Musk está legalmente equivocado", señaló Lipton.

Twitter moriría

La retirada de Musk abre la posibilidad de que el multimillonario esté de hecho tratando de renegociar un precio más bajo.

Sin embargo, los expertos no ven cómo podría acordar un precio diferente a estas alturas dado que las acciones de la plataforma han perdido más de un cuarto de su valor desde finales de abril.

"Ambos tienen mucho que perder", advirtió Lipton. Si Twitter gana en la corte, el empresario tendrá que pagar como mínimo unos US$ 1.000 millones en daños. En el peor escenario, podría ser obligado a honrar su compromiso y comprar la plataforma a un precio que se ha vuelto exorbitante mientras su fortuna viene derritiéndose a razón de decenas de miles de millones de dólares en los meses recientes.

Aunque eso sería una victoria para los accionistas, la empresa quedaría en manos del multimillonario y de su visión libertaria de la libertad de expresión absoluta, una postura con la que no comulgan muchos de los empleados, usuarios y anunciantes de los que depende el modelo de negocio la plataforma.

"Twitter es peor ahora que hace seis meses, pero a la larga estará mejor sin él", dijo la analista de Creative Strategies, Carolina Milanesi. "Es como un juguete que quiere un niño malcriado, pero realmente no sabe qué hacer con él entonces se aburre y no le da la atención que merece (...) Twitter moriría lenta y dolorosamente", explicó.

Batalla en todos los frentes

Se espera que cualquier proceso en la corte dure meses, especialmente porque —según pronosticó Lipton—, Musk lo alargará.

La especialista en litigios corporativos señaló que Twitter está en una posición "sólida". Mientras que el empresario tratará de ridiculizarlos, lo que será "un distractor" y "desmoralizador" para sus empleados.

Para Twitter será una batalla en todos los frentes: "Conservar empleados, vigilar la competencia que va tras su negocio, hacer que los inversores crean en los números", dijo Ives.

A diferencia de sus vecinos de Silicon Valley, Twitter nunca ha sido una máquina de hacer dinero capaz de traducir la atención de sus usuarios en ganancias astronómicas por publicidad. "Estos meses han sido una enorme distracción para Twitter, y han evitado que se enfoque en las bases de su negocio", apuntó Debra Williamson de eMarketer.

Con más de 100 millones de seguidores en la plataforma, Musk ha dado muestras de acoso a la empresa con tuits altamente críticos, con burlas y extravagantes sugerencias de uso.

