Uber pierde pie en Montevideo pero aventaja en Canelones: mirá los precios comparados con taxis

Con el espacio restringido para operar en Montevideo a seis años de su desembarco, Uber vuelve a mirar hacia Canelones pese a la resistencia de la administración de Yamandú Orsi. La compañía anunció la apertura del registro de conductores con autos empadronados en ese departamento –mientras el registro de permisarios de la capital permanece cerrado desde 2018–, pero la intendencia ya le advirtió que saldrá a multar y retirar chapas por no estar bajo la normativa.

Las autoridades sostienen que no es posible reglamentar el transporte mediante aplicaciones, como lo hizo Daniel Martínez en la capital durante el período pasado. "Las situaciones de trabajo son distintas", había planteado el director de Tránsito y Transporte de Canelones, Marcelo Metediera, alegando que en su departamento hay 154 taxis que operan en régimen de parada fija, y no circulan libremente como lo hacen en Montevideo. "Si no se adaptan a esas formas de trabajo, no es posible habilitarlo, pero tampoco nadie se ha puesto en contacto con nosotros para tratarlo", había lanzado.

El jerarca comunista lo ejemplificó de esta manera: “En el transporte tenés líneas que recaudan mucho y otras que son sociales. A una empresa de transporte le decís de tomar una línea buena y otra social, y entre las dos hacés que los costos son razonables. Con el taxi pasa lo mismo, está obligado a tener toda una zona del territorio. En la Costa, atendés el shopping pero también Médanos de Solymar, y lugares donde no hay tanta demanda”, apuntó.

“Pero las aplicaciones trabajan en cualquier lado, porque es el libre mercado. Va a terminar el Uber trabajando las líneas buenas, porque no hay nada que lo obligue a cubrir también las zonas donde no hay mucha recaudación”, afirmó Metediera. El director de Tránsito y Transporte relató que la compañía les transmitía años atrás que “solo les interesa trabajar en la Ciudad de la Costa y el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

En este sentido, las autoridades y los permisarios de taxis temen por la diferencia de precios que habrá entre uno y otro. Ya en Montevideo, con tarifas planchadas, los viajes en Uber son un tanto más baratos que los del taxi, aunque la tarifa dinámica –derivada de una alta demanda para una oferta resentida– estaba invirtiendo esa proporción. Para hacerse una idea, sobre la tarde del jueves, un viaje desde la Intendencia de Montevideo hasta el Portones Shopping salía entre $ 478 y $ 541, mientras que el mismo recorrido con la aplicación valía $ 445. Con el registro cerrado en Montevideo para incorporar nuevos permisarios, la compañía ha denunciado que la pérdida de operadores está resintiendo el servicio y propiciando la tarifa dinámica que encarece los viajes. Eso ha logrado que los taxis volvieran a ganar terreno con mejores tarifas en los momentos de tarifa dinámica de la aplicación.

Sin embargo, la brecha entre uno y otro es aún más acentuada cuando se trata de las inmediaciones canarias. Las tarifas establecidas para el taxímetro por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya de por sí son casi tres veces más altas para Canelones y el Aeropuerto Internacional de Carrasco que las que rigen para la capital. Por lo tanto, si Uber ya aventajaba por poco al taxi montevideano, más va a poder hacerlo ahora en caso de expandirse hacia el departamento canario.

En la tarde del jueves y sin tarifa dinámica, un viaje desde el centro de El Pinar hasta el shopping Costa Urbana costaba en la aplicación $ 388. Sin embargo, ese mismo recorrido salía en el taxi entre $ 500 y $ 600, según un sondeo realizado por El Observador.

Desde Uber confirmaron a El Observador que trabajarán con la misma tarifa que emplean en los departamentos de Montevideo y Maldonado. Consultada respecto a la advertencia esgrimida por la intendencia, la compañía argumentó que el servicio de la aplicación “ya estaba disponible en Canelones con los permisarios de Montevideo”. En los hechos, esto es así –como lo comprueba el intento exitoso por solicitar un viaje en las inmediaciones de la Ciudad de la Costa– aunque las autoridades del departamento afirman que ningún vehículo de la aplicación tiene autorizado aceptar pedidos en ese territorio.

“Lo que se está agregando en esta instancia es la posibilidad de que conductores que sean de Canelones puedan inscribirse en Uber. Se trata de nuevas oportunidades económicas para gente de Canelones que antes no estaban. Tenemos un equipo trabajando para definir propuestas concretas que sean de colaboración con el departamento”, sostuvieron desde la multinacional.

La comuna ya le abrió la puerta a implementar la modalidad de Uber Taxi, anunciada a comienzos del año para que los taximetristas puedan tomar viajes con la aplicación.

Por su parte, la representante de los taxis canarios, Evangelina Mederos, dijo a El Observador que el anuncio de Uber “indigna mucho a los trabajadores”, al tiempo que admitió que la aplicación podrá “sacar ventaja” en materia de tarifas, por sobre los precios definidos por el MEF bajo los que debe funcionar el sector.