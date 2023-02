Ucrania y México se posicionan como los países en los que mataron a más periodistas durante 2022

El 32° informe anual de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), publicado este martes, da cuenta del asesinato de 68 periodistas en el ejercicio de su profesión durante el año 2022. La cifra eleva en 21 el número de asesinatos cometidos contra el periodismo en 2021.

De las 68 víctimas fatales del año pasado, 12 fueron muertos en Ucrania, 11 en México, 7 en Haití, 5 en Pakistán y 4 tanto en Colombia como en Filipinas, señala el informe.

La FIP también destaca otro dato alarmante: “375 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se encuentran actualmente en prisión”. Lo que constituye otro nuevo récord escandaloso desde que la organización de periodistas más grande del mundo (con 600.000 profesionales de los medios y 187 sindicatos y asociaciones en más de 140 países) decidió comenzar a publicar hace dos años, cada 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la lista de periodistas encarcelados. La macabra tabla de posiciones la lideran China y Hong Kong, con 84 periodistas presos; seguidos de Birmania (con 64), Turquía (con 51), Irán (con 34) y Bielorrusia (con 33).

Los últimos informes de la FIP daban cuenta de tres elementos anexos esenciales ante la construcción de nuevos paradigmas para el periodismo mundial: la Carta Ética Mundial de los Periodistas, aprobada en el Congreso de Periodistas en Túnez en 2019, el documento del Comité Ejecutivo de la FIP de julio de 2020 sobre el acoso sexual y la Plataforma Mundial para el Periodismo de Calidad que se dio a conocer durante la pandemia de covid-19.

Al respecto, el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, destacó en una entrevista realizada el año pasado para la página oficial de la fundación, que esos documentos se habían convertido en referencias de facto para todas las redacciones y periodistas del mundo. “En primer lugar, son útiles para nuestros colegas sobre el terreno. Muchos de ellos los utilizan como principal marco de referencia cuando no cuentan con una Declaración de Principios en su país o cuando la cuestión del acoso se interpreta de forma diferente dado a las diversidades culturales. Si la FIP lo escribe, lo publica y lo difunde, les permite a nuestros sindicatos asumirlo como protección y referencia en el trabajo cotidiano”, señaló.

Y consultado sobre los principales temas en los que debería trabajar la FIP para seguir fortaleciendo la profesión y un periodismo de calidad, Bellanger dijo que “aunque el futuro no sea siempre brillante, debemos seguir reforzando nuestra tarea en el ámbito sindical y también en lo que se refiere a la seguridad y la protección de los periodistas”.

“Es probable que nuestros debates y propuestas en el marco de la ONU ocupen gran parte de nuestro tiempo y energía en los próximos años. Pero es una necesidad esencial: se trata de la memoria de nuestras hermanas y hermanos asesinadas/os y de la protección efectiva de los que cada día deben trabajar, aún bajo amenazas”, señaló.

La publicación de los números de asesinados del 32° informe no parece estar en consonancia con lo anhelado. "La publicación no sólo trata sobre los niveles de violencia contra los periodistas y otros trabajadores de los medios, indicados por la gran cantidad de ataques contra ellos, sino también sobre las causas subyacentes", dijo el Secretario General de la FIP. "Los detalles contenidos en este informe sirven como evidencia de la variedad de amenazas, actos reales de violencia y la cultura de la impunidad, que explican la persistente crisis de seguridad en el mundo y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en el periodismo", añadió.

La organización con sede en Bruselas y fundada en 1926, denunció en su último informe anual que la falta de acción y voluntad política para abordar la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas está contribuyendo a la actual crisis de seguridad en los medios. Por ello, el informe cierra con el pedido de una Convención Internacional en las Naciones Unidas que se dedique a la protección de periodistas y profesionales de los medios.