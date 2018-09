Última faena semanal fue la más alta en seis meses

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

La faena de vacunos sorprendió. Alcanzó 47.329 cabezas en la semana cerrada el 8 de setiembre, es decir 8,7% más que en la semana previa y fue el mayor volumen industrializado desde el 24 de marzo. Los novillos fueron mayoría, con una participación de 51% (las vacas 47%).

El mercado no esperaba una cifra tan abultada de faena, teniendo en cuenta la retracción que tuvo la oferta y el enlentecimiento de las operaciones ante el ajuste de precios propuesto por los frigoríficos.

“Es mucho ganado de corral, muchos para cuota 481 y también por fuera de la cuota. La faena pasa por ahí”, explicó un consignatario del litoral.

Hay disparidad de precios entre plantas. Algunas proponen entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo carcasa y otras han ofrecido hasta US$ 3,30 esta semana por ganados especiales, lotes voluminosos bien terminados. Para la vaca gorda hay algo más de agilidad en la colocación, con precios que van de US$ 3 a US$ 3,10 por kilo. Para la vaquillona, el precio está entorno a US$ 3,10 por kilo, pudiéndose lograr algún centavo más por lotes especiales.

La llegada de cuadrillas kosher previstas para fin de mes sería un factor de sostén en los valores de los vacunos

Los precios buscan el equilibrio y la expectativa es que para el novillo la referencia logre estabilizarse en alrededor de US$ 3,20. La llegada de cuadrillas kosher previstas para fin de mes sería un factor de sostén en los valores.

Precio del cordero supera al del novillo. Los ovinos siguen firmes. Los negocios se concretan en base a la referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado, donde el precio del cordero general subió un centavo a US$ 3,40 y el cordero pesado aumentó tres centavos US$ 3,46. Los borregos se mantuvieron en US$ 3,40, mientras que los capones y ovejas bajaron dos centavos, a US$ 3,13 y US$ 3,09, respectivamente.

La faena semanal ovina cayó, con 14.952 cabezas, 9% menos que la semana anterior y 11% por debajo que en igual semana del año pasado.

Precio de exportación firme

La tonelada de carne vacuna exportada subió y promedió US$ 3.640 en la semana cerrada el 8 de setiembre. En lo que va del año la tonelada promedia US$ 3.575, 5,3% arriba de los US$ 3.394 de igual período de un año atrás.