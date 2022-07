Un asesor de Donald Trump reconoció haber promovido golpes de estado en el extranjero

El exasesor en Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, admitió en una entrevista con la cadena CNN que había planificado golpes de Estado contra gobiernos extranjeros.

Bolton realizó las declaraciones en el transcurso de un programa donde se analizaba la audiencia del día martes del Comité de la cámara de Representantes que investiga la posible implicancia del expresidente Donald Trump en los sucesos del 6 de enero.

En el transcurso de la entrevista, Bolton afirmó que “lleva mucho trabajo planificar un golpe” y ante la respuesta de su anfitrión, el periodista John Tapper, que replicó “no se necesita ser muy brillante para intentar un golpe”, el exasesor replicó que “no acuerdo con eso” y agregó que “como alguien que ha ayudado a preparar golpes de estado, no en el país, sino en otros lugares, digo que es mucho trabajo. Que es justamente lo que Trump no hizo. Él estuvo saltando de una idea a otra y finalmente no lanzó a los revoltosos contra el Capitolio, no hay duda sobre eso”.

Ante la pregunta de Tapper sobre qué golpe específico había ayudado a preparar, Bolton se refirió solamente al caso de Venezuela, objeto de los esfuerzos de la administración Trump para apoyar a la oposición que buscaba derribar al presidente Maduro del poder, un complot que -según Bolton- “no resultó exitoso”.

“No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que necesita una oposición para voltear un ilegalmente electo presidente y fracasaron”, dijo Bolton. Y agregó, con respecto a Donald Trump que es risible la noción de que el expresidente fue la mitad de competente que la oposición venezolana.

“Estoy seguro de que hay más cosas que usted no me quiere decir”, dijo Tapper. “Así es, seguramente”, contestó Bolton sonriendo.

Bolton fue asesor de seguridad nacional de Donald Trump después de una larga carrera en las administraciones republicanas desde sus comienzos en el departamento de Justicia con Ronald Reagan y participó activamente en las acciones que Estados Unidos y otras naciones llevaron a cabo contra el gobierno de Maduro después de su reelección en 2018.

En esos momentos, Bolton sugirió, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, que Estados Unidos podría mandar tropas a Venezuela.

Bolton tiene una larga historia de apoyo a golpes y conspiraciones para cambio de regímenes políticos, como en 2003, en Iraq, previo a la invasión de ese país por fuerzas internacionales dirigidas por Estados Unidos, o 2004 en Haití, en complicidad con el gobierno francés.

En 2007, en su aparición en el programa The Diana Rehm Show, de la radio Pública Nacional (NPR), Bolton se había lamentado por la aparente incapacidad de los Estados Unidos para orquestar golpes como en el pasado, cuando se podían hacer esfuerzos clandestinos para derribar gobiernos.