Un brindis por la vuelta: todos los campeones uruguayos en 2019

Todo año que se va deja atrás una larga lista de campeones nacionales. El 2019 cortó rachas prometedoras, volvió a consagrar a equipos muy ganadores y dejó un lugar especial para varias sorpresas. Como deporte país, el fútbol se llevó como siempre todas las miradas y al que le tocó festejar este año fue a Nacional.

Nada fue igual entre un semestre y otro. Al comienzo no era el Nacional de Álvaro Gutiérrez, y al comienzo parecía que no había final feliz. Todo cambió cuando asumió el Guti que cortó la mala racha de Eduardo Domínguez, encontró un estilo y una forma que le hizo conseguir los resultados. A eso se sumó el éxodo de jugadores de Peñarol. Para poner un ejemplo, de los 11 que entraron contra Defensor Sporting en el primer partido del Apertura, solamente dos fueron también titulares en el último partido del año: Kevin Dawson y Guzmán Pereira.

Diego Battiste

Nacional, se quedó con el Uruguayo 2019

Por si fuera poco Nacional fue campeón de la Supercopa Uruguay 2019 –le ganó a Peñarol por penales jugando todo el alargue con un hombre de menos por una injusta expulsión de Santiago Rodríguez– y no perdió un clásico oficial en todo el año.

En fútbol femenino hubo un claro dominador todo el año, de punta a punta: Peñarol. Campeón del Apertura ganando un clásico jugado en el Parque Central que tuvo incidentes antes y después del encuentro, campeón del Clausura jugando en el Campeón del Siglo tanmbién ante Nacional. Las dirigidas por Daniel Pérez terminaron el año ganando los 18 partidos que disputaron, hicieron 66 goles y recibieron solo cinco. Fue el tercer campeonato consecutivo para las aurinegras.

Fútbol sala

Peñarol apostó fuerte este año por el fútbol sala. Se trajo al entrenador que había puesto a Boston River en la definición el año pasado, Gustavo Sánchez, un hombre emparentado desde la conducción con Nacional al que le hizo ganar seis Uruguayos. Además consiguió dos jugadores venezolanos que marcaron la diferencia: Carlos Vento y Jesús Viamonte. A eso hay que sumarle la cuota goleadora de Nicolás Ordoqui y el buen desempeño en el arco de Mathías Fernández.

Peñarol volvió a ser campeón luego de cinco años y además le cortó el tricampeonato a Nacional. Todo el fútbol sala fue aurinegro, porque en la rama femenina también lograron el campeonato. Dirigidas por Andrés Izquierdo lograron su segundo título consecutivo. El plantel integrado con muchas de las jugadoras del fútbol 11 no solo hizo un gran campeonato local, sino también una muy buena Libertadores llegando hasta las semifinales en la mejor actuación histórica de un equipo uruguayo. Sofía Olivera en el arco y Mariana Crocano fueron junto a Daiana Gutiérrez las tres jugadoras más destacadas.

Básquetbol

Fue por junio que Aguada consiguió la décima estrella de su historia. En una parejísima serie final contra Malvín, jugada en el Antel Arena, a tribunas llenas todo se definió en los últimos segundos de un séptimo partidos. Miguel Volcan, el técnico campeón, había llegado en febrero tras un interinato de Germán Cortizas quien tomó el lugar de Fernando “El Hechicero” Cabrera, y encontró la manera de hacer jugar a Aguada.

El Mono Federico Bavosi en la base, la defensa de Federico Pereiras, el talento de Dwayne Davis –lesionado en la primera final–, los triples del ex NBA Al Thornton y los puntos fundamentales de Zach Graham –sustituto de Davis– en ese último partido le dieron el triunfo a Aguada que tuvo al MVP del certamen: Andrew Feeley quien fue cesado en enero para que llegara Thornton y que volvió para ocupar el lugar de un pívot rústico como Ricardo Glenn que tuvo en Bryan Davis un reemplazo temporal.

Leonardo Carreño

Aguada ganó la Liga Uruguay de básquetbol 2018/19

Miramar fue campeón de El Metro para jugar su primera Liga Uruguaya (la 2020-2021) y Olivol Mundial subió de la DTA a El Metro al ganarle a Urupán la final.

En las mujeres volvió al título Malvín. En el 2018 Bohemios le cortó una racha de 15 años consecutivos saliendo campeón, pero volvieron. Las playeras ganaron 20 de las 22 finales que disputaron. Lideradas por Florencia Somma y Sabina Bello, contaron con la venezolana Ivaney Márquez en un gran nivel, pero también con jóvenes figuras que ya pisan fuerte como Emilia Larre Borges, goleadora de la última final contra Defensor Sporting donde brilló sin corona Camila Kirschenbaum.

Rugby

El clásico de los colegios fue la final de esta temporada. Old Christians logró su cuarto título en cinco años, solamente interrumpido por el batacazo de Trébol la temporada pasada. El equipo que viste de azul, no había hecho un gran año, en parte por la cantidad de jugadores que estuvieron con Los Teros, pero en los playoff finales fue un relojito. En la final la rompió Santiago Arata, que no pudo jugar los cuartos de final ni la semi por arrastrar una lesión del Mundial de Japón con Uruguay. Capitaneados por Fefo Pazos y dirigidos por Andrés Vázquez, Old Christians volvió a demostrar que es el equipo de esta era del rugby uruguayo.

En femenino se realizó el torneo de seven donde nueve equipos comenzaron el campeonato. Las campeonas fueron las chicas de Vaimaca (Salto) y la Copa de Plata fue para Círculo de Tenis. El triunfo configuró un tetracampeonato para Vaimaca que también compite en Argentina. En categoría menores Círculo de Tenis fue campeón y Champagnat obtuvo la Copa de Plata.

Diego Vila

Ciclismo

La temporada de ciclismo de ruta en Uruguay empieza en setiembre y termina con La Vuelta Ciclista. Bien temprano en el año, allá por febrero, y en Rocha, se corrieron los campeonatos nacionales de ruta y contrarreloj.

El campeón nacional de contrarreloj fue Jorge Soto, olímpico en Londres 2012 y corredor del Ciudad del Plata en la temporada pasada. En la prueba de ruta sucedió algo curioso, el primero en cruzar la meta fue Bruno Santa Cruz, pero al ser sub 23, le dieron por obtenido el campeonato en esa categoría, y el campeón de mayores fue Pablo Anchieri, exremero que participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la prueba de ruta y en la omnium de pista.

El campeonato de pista se realizó sobre fin de año. Con pocos inscriptos el ganador en los hombres de la tabla general fue Pablo Troncoso del San Antonio Florida. En las mujeres la panamericana Fabiana Granizal se quedó con la general. Una mención especial merece Gregorio Bare, quien con 47 años fue tercero en la general y ganador de la prueba de velocidad, su especialidad.

Atletismo.

Este año la Copa Uruguaya se realizó en la pista de San Carlos. Hasta allí fueron los atletas representando a diferentes equipos. El ganador fue Defensor Sporting sumando 402 puntos y sacándole 79 unidades de diferencia al segundo. Se sumaron puntos por las posiciones de cada atleta en las diferentes pruebas. Defensor Sporting solamente no sumó en cuatro pruebas (salto largo masculino, garrocha femenino y masculino y salto alto femenino). La saltadora triple Millie Díaz volvió a establecer un nuevo récord nacional sub 18, la marca ahora es de 11,69 metros.

Remo

Remeros de Mercedes sigue agrandando su racha ganadora. Fue tricampeón del Campeonato Uruguayo y también tricampeón del Circuito Nacional de remo. Sabrina Díaz fue su principal destaque femenino y Álvaro Silva en hombres, ganó cuatro pruebas.

El equipo dirigido por Marcelo Trigo se impuso al Montevideo Rowing que terminó segundo.

Remeros de Mercedes campeón nacional de remo, por tercer año consecutivo

Natación

Una de las rachas que se cortó este año fue la de Olimpia tanto en los nacionales de pileta corta (25 metros) como en pileta larga (50 metros). El club de Colón llevaba cuatro títulos consecutivos, pero el 2019 fue el año de Biguá. Con Martín Melconian bajando su propio récord nacional en 50 metros pecho, el club de Villa Biarritz también bajó cinco récords nacionales en posta y reconquistó un título que ganó 16 años seguidos desde 1999 a 2014.

El Nacional de pileta corta se había realizado en junio y la victoria de Biguá fue aplastante, ya que cosechó 41 oros contra los seis de Olimpia. Allí la que estableció un nuevo récord nacional individual fue Inés Remersaro en 50 mariposa.

Biguá fue campeón de pileta larga en el Campus de Maldonado

Hockey sobre césped

A pesar del cambio de entrenador, de algunas jugadoras que se fueron al exterior, otras que se lesionaron y la maternidad de su capitana Florencia Piazza, Carrasco Polo volvió a consagrarse campeón uruguayo por cuarto año consecutivo.

El arranque fue complicado y en la tercera fecha el equipo perdió el invicto contra un sorprendente Old Sampa. Pero rápidamente lograron enderezarse, se tornaron imbatibles y llegaron a las finales contra Náutico ya con los retornos de sus goleadoras Teresa Viana y Camila Piazza.

La primera se había ido a principios de año a jugar a Italiano de Argentina y retornó para jugar la segunda semifinal con Sampa, anotando un gol. La segunda se fue a mitad de año a Lille de Francia y pegó la vuelta para las finales.

Los goles importantes, en todo el año, los hizo Sofía Mora, tremendo año de la volante que anotó como nunca y terminó como la máxima anotadora del certamen con 19 tantos secundada por Manuela Vilar del Valle que hizo 13 y a mitad de año se fue a jugar a Holanda. Polo le ganó 3-0 y 1-0 a Náutico para ganar su quinto título en los últimos seis años.

Por segundo año consecutivo no se disputó el torneo masculino. La intención de la Federación es que en 2020 se realice un campeonato de seven.

Diego Battiste

Old Christians monarca en el rugby en el año que termina

Handball

Nueve en diez es un excelente registro. Son las veces que Colegio Alemán salió campeón en handball masculino. Sin duda el equipo de la década, solamente cortado por aquel solitario título de Scuola Italiana del año pasado. Este año la final fue contra Pontevedrés y los alemanes ganaron 26-19.

La final femenina estuvo muy pareja, llegaron Layva y Scuola Italiana, y fue victoria para Scuola 20-19. La nota del Súper 4 que definió el título fue el regreso de Jussara Castro a las filas de Scuola, una de las jugadoras más importantes de la historial del handball uruguayo, . Volvió a sus 37 años tras un lustro jugando –y ganando– ligas sociales. Fabiana Sención fue elegida la mejor jugadora del certamen.

Tenis

El tenis no es un deporte en equipo, salvo cuando se juega la Copa Davis o la Fed Cup. El 2019 fue el año donde en varones Pablo Cuevas llevó a Uruguay al repechaje del Grupo Mundial. Se quedó con el grupo I Americano al vencer a República Dominicana por 3-1, y en marzo jugará contra la Austria de Dominic Thiem para acceder al Grupo Mundial. El ranking de Pablo Cuevas también sirvió para meter a Uruguay en la primera edición de la ATP Cup, una copa mundial por países a jugarse los primeros días de enero. Uruguay compartirá grupo con España, Georgia y Japón.

En la Fed Cup, Uruguay se encuentra en el evento B del grupo 2 de América. Por mayo se disputó el campeonato y Uruguay terminó tercero en su serie por detrás de Venezuela y Guatemala y delante de República Dominicana. El equipo fue capitaneado por Daniel Senaldi que escogió a las tenistas Guillermina Grant, Lucía de Santa Ana y Agustina Cuestas.

Los campeones nacionales individuales fueron Rodrigo Arús en hombres y Agustina Cuestas en mujeres.