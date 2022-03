Un carnero Merino Australiano se valorizó en US$ 10.000 en remate de Zambrano

Zambrano & Cía remató ovinos en el Día del Merino, una actividad organizada por la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay; el remate culminó con un valor máximo de US$ 5.000, que fue lo que se pagó por el 50% de un carnero Merino. Ese animal, propiedad de la cabaña La Magdalena, de Los Tordos SA, se valorizó en US$ 10.000, y fue adquirido por la Fundacion Beisso Gastessi.

Esta fue la edición N° 21 del remate y la firma colocó 20 carneros y 14 vientres de forma presencial y 674 vientres de forma virtual.

Buena demanda por vientres

Gerardo Zambrano, director de Zambrano & Cía, comentó a El Observador que la oferta tenía un nivel muy bueno.

Según destacó, a diferencia del anterior remate del Día del Merino, hubo una muy buena demanda por los vientres.

“Evidentemente la calidad de la oferta fue lo que atrajo e hizo que se lograran los valores que se lograron”, expresó.

De los animales que se vendieron en pista, los carneros promediaron US$ 1.343, mientras que los vientres US$ 487. Por su parte, la oferta que se vendió de forma virtual, que estuvo compuesta por borregas de dos a cuatro dientes y ovejas, tuvo un promedio de US$ 114.

Promedios de la venta.

La venta se hizo en la Asociación Agropecuaria de Salto. Además del remate hubo una jornada técnica y juras de animales.